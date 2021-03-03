10 свадебных фейлов, из-за которых можно сгореть со стыда
Свадьба – важный день для каждого, особенно для будущих супругов. Молодожены готовятся к церемонии заблаговременно и хотят, чтобы все прошло гладко и без непредсказуемых событий.
Однако иногда не все идет по плану: стоит только оступиться – и невеста в белоснежном платье оказывается в фонтане, а красивый свадебный торт превращается в месиво. OBOZREVATEL собрал самые смешные кадры со свадеб, которые попали в соцсети.
Свадьбу можно начинать: карета подана и принц готов.
Молодожены со свидетелями позировали на фоне речного пейзажа. После первого стола мостик не выдержал гостей – все оказались в зеленом болоте.
Церемония венчания затянулась надолго – главный свидетель решил отдохнуть.
Неудачная свадебная фотосессия, после которой невеста травмировалась и набрала полный рот песка.
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Гости говорят, что кто-то пригласил на свадьбу бывшую девушку жениха.
Невеста с ником onkeylimetime написала в Twitter, что будущий муж держался за нее до последнего, пока они оба не упали.
Свадебный танец в самом разгаре.
Семейная фотосессия не удалась: жених так хотел создать эксклюзивный кадр, что чуть не травмировал невесту.
Невеста была в истерике, потому что мечтала именно о таком четырехэтажном свадебном торте.
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