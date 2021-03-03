10 свадебных фейлов, из-за которых можно сгореть со стыда

Яна Сончковская
Яна Сончковская
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Подборка смешных моментов со свадебных церемоний

Свадьба – важный день для каждого, особенно для будущих супругов. Молодожены готовятся к церемонии заблаговременно и хотят, чтобы все прошло гладко и без непредсказуемых событий.

Однако иногда не все идет по плану: стоит только оступиться – и невеста в белоснежном платье оказывается в фонтане, а красивый свадебный торт превращается в месиво. OBOZREVATEL собрал самые смешные кадры со свадеб, которые попали в соцсети.

Когда друг женится, ребята готовят все самое лучшее: костюм и эксклюзивный автомобиль.

Свадьбу можно начинать: карета подана и принц готов.

Падение молодоженов из деревянного мостика.

Молодожены со свидетелями позировали на фоне речного пейзажа. После первого стола мостик не выдержал гостей – все оказались в зеленом болоте.

Домашний любимец явился на церемонию и занял почетное место.

Церемония венчания затянулась надолго – главный свидетель решил отдохнуть.

Как только невеста взобралась на лошадь, та резко дернулась вперед.

Неудачная свадебная фотосессия, после которой невеста травмировалась и набрала полный рот песка.

Свадебные фото - самая важная память с дня женитьбы

Мама держит деток на ладони – самая популярная поза для фото на свадьбе. Жених задумался: будет ли верна ему любимая...

Давних свадебных обычаев никто не отменял.

Гости говорят, что кто-то пригласил на свадьбу бывшую девушку жениха.

Платье оказалось слишком длинным.

Невеста с ником onkeylimetime написала в Twitter, что будущий муж держался за нее до последнего, пока они оба не упали.

Новые брюки не выдержали воздушного шпагата.

Свадебный танец в самом разгаре.

За секунду до: гибкий жених чуть не покалечил любимую

Семейная фотосессия не удалась: жених так хотел создать эксклюзивный кадр, что чуть не травмировал невесту.

Никто из гостей так и не попробовал свадебный десерт.

Невеста была в истерике, потому что мечтала именно о таком четырехэтажном свадебном торте.

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