14 удивительных вещей из СССР, которые сейчас сбивают с толку. Фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Люди
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Хозяйки хранили лук в чулках и стирали пакеты

Бытовые привычки, вкусности и хитрости с СССР стали диковинкой для современных людей. Мало кто понимает, как можно зашить колготки волосами или вытирать газетами стекло.

Наши бабушки до сих пор экономят пакеты и варят сгущёнку дома. OBOZREVATEL собрал старые хитрости, которыми пользовались советские хозяйки.

Горы старых газет хранились в каждой семье, чтобы потом ими вымыть грязные окна, зеркало и стеклянные поверхности.

В СССР использовали газеты в бытовых целях.

Чтобы лук не сгнил, наши бабушки оставляли овощи в старых чулках. Благодаря плотному материалу создавалась оптимальная температура и воздушная среда для хранения.

В Союзе хранили продукты в чулках.

Чтобы не выбрасывать загрязненные пакеты, хозяйки стирали их и использовали повторно.

В СССР стирали полиэтиленовые пакеты.

Чупа-чупсы в СССР делали с помощью столовых ложек и сахара.

Дети делали конфеты из сахара.

Когда губная помада заканчивалась – девушки не спешили ее выбрасывать, а доставали остатки с помощью спичек.

Губную помаду наносили спичкой.

Лайфхак: чтобы не обжечься горячей крышкой, использовали пробки от вина.

Засовывали пробки из-под вина в крышку.

Сейчас сгущенное молоко можно приобрести в любом магазине. Когда-то его долго варили в банках, а за процессом приготовления нужно было пристально следить, чтобы кастрюля не взорвалась и не разрисовала десертом все стены.

В СССР варили сгущенное молоко самостоятельно.

Сейчас напиток "камбуча" стоит около 100-200 гривен, но наши бабушки делали его самостоятельно.

Раньше выращивали чайный гриб.

Капроновые чулки невозможно было зашить обычными нитками, потому что это было очень заметно.

С помощью волос зашивали чулки.

Хозяйки вываривали белые вещи, чтобы они выглядели свежее.

В СССР кипятили белье.

Одежду в Советском Союзе выбрасывали редко.

Зашивали носки несколько раз подряд.

Элементы интерьера в доме обычно создавали своими руками, а не покупали в магазинах.

Люди делали забавные шторы из зкрепок или фантиков.

Зимой все окна заклеивали скотчем, чтобы не продувал ветер.

В Союзе заклеивали окна.

В СССР собирали коллекцию обмылков.

Раньше хранили много кусочков мыла.

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