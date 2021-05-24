14 удивительных вещей из СССР, которые сейчас сбивают с толку. Фото
Бытовые привычки, вкусности и хитрости с СССР стали диковинкой для современных людей. Мало кто понимает, как можно зашить колготки волосами или вытирать газетами стекло.
Наши бабушки до сих пор экономят пакеты и варят сгущёнку дома. OBOZREVATEL собрал старые хитрости, которыми пользовались советские хозяйки.
Горы старых газет хранились в каждой семье, чтобы потом ими вымыть грязные окна, зеркало и стеклянные поверхности.
Чтобы лук не сгнил, наши бабушки оставляли овощи в старых чулках. Благодаря плотному материалу создавалась оптимальная температура и воздушная среда для хранения.
Чтобы не выбрасывать загрязненные пакеты, хозяйки стирали их и использовали повторно.
Чупа-чупсы в СССР делали с помощью столовых ложек и сахара.
Когда губная помада заканчивалась – девушки не спешили ее выбрасывать, а доставали остатки с помощью спичек.
Лайфхак: чтобы не обжечься горячей крышкой, использовали пробки от вина.
Сейчас сгущенное молоко можно приобрести в любом магазине. Когда-то его долго варили в банках, а за процессом приготовления нужно было пристально следить, чтобы кастрюля не взорвалась и не разрисовала десертом все стены.
Сейчас напиток "камбуча" стоит около 100-200 гривен, но наши бабушки делали его самостоятельно.
Капроновые чулки невозможно было зашить обычными нитками, потому что это было очень заметно.
Хозяйки вываривали белые вещи, чтобы они выглядели свежее.
Одежду в Советском Союзе выбрасывали редко.
Элементы интерьера в доме обычно создавали своими руками, а не покупали в магазинах.
Зимой все окна заклеивали скотчем, чтобы не продувал ветер.
В СССР собирали коллекцию обмылков.
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