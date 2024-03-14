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10 случаев, когда известные звезды вышли на публику в шортах-трусах: беременна Рианна, обнаженная Майли Сайрус и Лиззо без комплексов

Катерина Галущенко
Люди
3 минуты
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10 случаев, когда известные звезды вышли на публику в шортах-трусах: беременна Рианна, обнаженная Майли Сайрус и Лиззо без комплексов

В то время, когда тренд "без штанов" признали тенденцией 2024 года, голливудские звезды уже давно сверкали своими полуобнаженными бедрами на публику и перед камерами. Актрисы и певицы смело надевают укороченные шорты или боди поверх белья и капроновых колготок и даже публичное осуждение не мешает им это делать.

Что интересно для этого тренда не существует определенного события или дресс-кода, шорты-трусы носят хоть на красную дорожку, хоть на отдых в кафе. Как отмечает Harpers Bazaar, чаще всегоих звезды сочетают с объемными свитшотами, блейзерами и рубашками.

Кристен Стюарт

Актриса "Сумерок" попыталась соединить трикотажные шорты с полурасстегнутой укороченной рубашкой и темно-вишневыми туфлями. Этот образ не очень понравился ее фанатам, поэтому те сразу раскритиковали звезду, назвав ее "старой" для такого "подгузника".

10 случаев, когда известные звезды вышли на публику в шортах-трусах: беременна Рианна, обнаженная Майли Сайрус и Лиззо без комплексов

Марго Робби

На афтепати Vanity Fair Оскара 2024 актриса заменила длинное черное платье на укороченный золотой боди. Корсетный образ отлично подчеркнул ее длинные ноги.

10 случаев, когда известные звезды вышли на публику в шортах-трусах: беременна Рианна, обнаженная Майли Сайрус и Лиззо без комплексов

Рианна

В 2020 году беременная певица засияла в прозрачном платье Dior, обнажив свой живот и ноги.

10 случаев, когда известные звезды вышли на публику в шортах-трусах: беременна Рианна, обнаженная Майли Сайрус и Лиззо без комплексов

Майли Сайрус

2015 год для поп-звезды ознаменовался обнаженным хрустальным образом.

10 случаев, когда известные звезды вышли на публику в шортах-трусах: беременна Рианна, обнаженная Майли Сайрус и Лиззо без комплексов

Лиззо

Певица "About Damn Time" во время одного из своих выступлений "укоротила" брюки до уровня белья и подчеркнула талию жестким корсетом.

10 случаев, когда известные звезды вышли на публику в шортах-трусах: беременна Рианна, обнаженная Майли Сайрус и Лиззо без комплексов

Хайли Бибер

Модель еще в 2023 году посетила Парижскую неделю моды, откуда и начался тренд на шорты-трусы от бренда Miu Miu.

10 случаев, когда известные звезды вышли на публику в шортах-трусах: беременна Рианна, обнаженная Майли Сайрус и Лиззо без комплексов

Кайли Дженнер

Бизнесвумен решила не париться над поиском укороченных "штанов", а надела обычное белое белье поверх колготок.

10 случаев, когда известные звезды вышли на публику в шортах-трусах: беременна Рианна, обнаженная Майли Сайрус и Лиззо без комплексов

Бейонсе

Поп-дива в декабре прошлого года красовалась в металлических шортах с завышенной талией, подобрав полупрозрачную водолазку.

10 случаев, когда известные звезды вышли на публику в шортах-трусах: беременна Рианна, обнаженная Майли Сайрус и Лиззо без комплексов

Кэти Перри

Во время выступления в Исландии певица выбрала глянцевый красный костюм, у которого были "накладные ноги".

10 случаев, когда известные звезды вышли на публику в шортах-трусах: беременна Рианна, обнаженная Майли Сайрус и Лиззо без комплексов

Ники Минаж

Пышные формы реперши не помешали ей обнажить свои ноги и предстать на Неделе моды в Нью-Йорке в трусиках с завышенной талией и в желтом пиджаке.

10 случаев, когда известные звезды вышли на публику в шортах-трусах: беременна Рианна, обнаженная Майли Сайрус и Лиззо без комплексов

Ранее OBOZ.UA писал об образах голливудских звезд на афтепати Vanity Fair Оскара 2024. Актеры избрали для себя экстравагантные полупрозрачные наряды, максимально обнажавшие тело.

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