10 случаев, когда известные звезды вышли на публику в шортах-трусах: беременна Рианна, обнаженная Майли Сайрус и Лиззо без комплексов

В то время, когда тренд "без штанов" признали тенденцией 2024 года, голливудские звезды уже давно сверкали своими полуобнаженными бедрами на публику и перед камерами. Актрисы и певицы смело надевают укороченные шорты или боди поверх белья и капроновых колготок и даже публичное осуждение не мешает им это делать.

Что интересно для этого тренда не существует определенного события или дресс-кода, шорты-трусы носят хоть на красную дорожку, хоть на отдых в кафе. Как отмечает Harpers Bazaar, чаще всегоих звезды сочетают с объемными свитшотами, блейзерами и рубашками.

Кристен Стюарт

Актриса "Сумерок" попыталась соединить трикотажные шорты с полурасстегнутой укороченной рубашкой и темно-вишневыми туфлями. Этот образ не очень понравился ее фанатам, поэтому те сразу раскритиковали звезду, назвав ее "старой" для такого "подгузника".

Марго Робби

На афтепати Vanity Fair Оскара 2024 актриса заменила длинное черное платье на укороченный золотой боди. Корсетный образ отлично подчеркнул ее длинные ноги.

Рианна

В 2020 году беременная певица засияла в прозрачном платье Dior, обнажив свой живот и ноги.

Майли Сайрус

2015 год для поп-звезды ознаменовался обнаженным хрустальным образом.

Лиззо

Певица "About Damn Time" во время одного из своих выступлений "укоротила" брюки до уровня белья и подчеркнула талию жестким корсетом.

Хайли Бибер

Модель еще в 2023 году посетила Парижскую неделю моды, откуда и начался тренд на шорты-трусы от бренда Miu Miu.

Кайли Дженнер

Бизнесвумен решила не париться над поиском укороченных "штанов", а надела обычное белое белье поверх колготок.

Бейонсе

Поп-дива в декабре прошлого года красовалась в металлических шортах с завышенной талией, подобрав полупрозрачную водолазку.

Кэти Перри

Во время выступления в Исландии певица выбрала глянцевый красный костюм, у которого были "накладные ноги".

Ники Минаж

Пышные формы реперши не помешали ей обнажить свои ноги и предстать на Неделе моды в Нью-Йорке в трусиках с завышенной талией и в желтом пиджаке.

Ранее OBOZ.UA писал об образах голливудских звезд на афтепати Vanity Fair Оскара 2024. Актеры избрали для себя экстравагантные полупрозрачные наряды, максимально обнажавшие тело.

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