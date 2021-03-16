10 школьных фотографий, которые рассмешат до слез

Яна Сончковская
Яна Сончковская
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Фотографы часто ловят смешные эмоции детей на камеру

Многие из нас с особыми теплыми эмоциями вспоминают школьные годы. У всех были курьезные ситуации в детстве и мы часто пересматриваем фото, чтобы освежить в памяти незабываемые моменты.

Пользователи соцсетей часто делятся забавными снимками со школы. OBOZREVATEL собрал самые смешные неудачные фото детей, которые взорвали сеть.

Девочка была не в настроении, чтобы мило позировать фотографу, однако она показала настоящие эмоции.

В школе предложили переснять фото, но родители отказались.

Школьник выбрал необычную позу для фото – оно получило бешеную популярность в сети.

Школьное фото, сделанное в 1996 году.

Эксклюзивный наряд и яркий фон создали незабываемое фото со школы.

Тогда девочка думала, что это фото – бомба.

Несколько лет назад фотографы еще не научились умело работать с фотошопом и сделали лес из свитера мальчика.

Парень надел зеленый гольф, а фотограф наложил спецэффекты.

Девочка во 2 классе необычно подстриглась в рок-стиле.

Волшебная прическа подчеркивает трендовый образ школьницы.

Еще одна оригинальная прическа с ирокезом по горизонтали.

Трендовая прическа футболиста школьного клуба.

Девочка, недовольная фоном, показывает искренние эмоции.

Юная девушка сделала жилет своими руками.

Малыш не горит желанием идти в школу.

Волшебный взгляд зафиксировал фотограф.

Мальчик больше похож на взрослого мужчину, чем на ученика начальной школы.

Фото, сделанное в начальной школе.

Такие забавные фото с детства есть у каждого.

У всех детей 2000-х были такие фото с декорациями

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