Десять потрясающих причесок с косичками, заплетенных самоучкой. Фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
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Девушка плетет удивительные косы, которые завораживают взгляд

Трендафилка Кирова – парикмахер из Македонии, которая научилась плести косы красивее, чем у Рапунцель. Девушка ведет блог в Instagram и имеет более 200 тысяч фолловеров. Каждая прическа – произведение искусства, стилист выкладывает волосы даже в форме сердца и использует цветные пряди.

Косички подойдут как на каждый день, так и смогут украсить образ невесты. OBOZREVATEL собрал 10 самых красивых причесок.

Девушка заплела колосок в форме сердца.

Колосок в технике рыбий хвост в форме сердца украшает волосы блондинки.

Удивительная прическа с косичками в форме роз с использованием цветных прядей.

Парикмахер использует цветные пряди или тонер, чтобы временно покрасить волосы для ярких причесок.

Цветные пряди волос и оригинальное плетение создают эксклюзивный образ.

Терендафилка Кирова имеет степень кандидата экономических наук, но покинула профессию и стала парикмахером-самоучкой.

Девушка украшает натуральные волосы оригинальным плетением.

35-летняя стилист сама придумывает необычный дизайн и форму будущей прически. Клиенты полностью доверяют ее вкусу.

Удивительное плетение косичек руками македонской мастерицы.

Оригинальное плетение от Трендафилки Кировой мало кто сможет повторить.

Эксклюзивная прическа подходит для любых праздничных событий.

Объемная прическа украсила длинные волосы на свадьбу к подружке.

Нежную прическу парикмахер дополнила живыми цветами.

Нежная прическа для невесты с использованием живых роз. Плести косы Трендафилка начала сама себе, когда забеременела первым ребенком. Потом девушка стала учиться по видео в интернете и принимать по паре клиентов на выходных.

Оригинальное прическа в исполнении Трендафилкы Кировой с бархатными лентами.

Трендафилка Кирова победила в конкурсе BTC OneShot в 2019 году.

Парикмахер самостоятельно научилась создавать такие прически.

Натуральные волосы украшает оригинальная прическа от самого известного парикмахера в Instagram.

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