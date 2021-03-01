Десять потрясающих причесок с косичками, заплетенных самоучкой. Фото
Трендафилка Кирова – парикмахер из Македонии, которая научилась плести косы красивее, чем у Рапунцель. Девушка ведет блог в Instagram и имеет более 200 тысяч фолловеров. Каждая прическа – произведение искусства, стилист выкладывает волосы даже в форме сердца и использует цветные пряди.
Косички подойдут как на каждый день, так и смогут украсить образ невесты. OBOZREVATEL собрал 10 самых красивых причесок.
Колосок в технике рыбий хвост в форме сердца украшает волосы блондинки.
Парикмахер использует цветные пряди или тонер, чтобы временно покрасить волосы для ярких причесок.
Терендафилка Кирова имеет степень кандидата экономических наук, но покинула профессию и стала парикмахером-самоучкой.
35-летняя стилист сама придумывает необычный дизайн и форму будущей прически. Клиенты полностью доверяют ее вкусу.
Оригинальное плетение от Трендафилки Кировой мало кто сможет повторить.
Объемная прическа украсила длинные волосы на свадьбу к подружке.
Нежная прическа для невесты с использованием живых роз. Плести косы Трендафилка начала сама себе, когда забеременела первым ребенком. Потом девушка стала учиться по видео в интернете и принимать по паре клиентов на выходных.
Трендафилка Кирова победила в конкурсе BTC OneShot в 2019 году.
Натуральные волосы украшает оригинальная прическа от самого известного парикмахера в Instagram.
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