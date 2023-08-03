10 лет из 24 провела в коме: что сейчас с дочерью Кончаловского и Высоцкой и как война против Украины 'рассорила' семью

В 2013 году семья известного российского режиссера Андрея Кончаловского и актрисы, телеведущей и кулинара Юлии Высоцкой попала в серьезную автокатастрофу во Франции. Автомобиль, за рулем которого сидел глава семейства, вылетел на встречную полосу и протаранил другую легковушку. Все участники ДТП отделались легкими синяками и испугом, а дочь знаменитостей – 14-летняя Маша – получила черепно-мозговую травму. Ее на вертолете срочно доставили в одну из клиник Марселя. Там девочка впала в кому.

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В 2015-м Мария на время пришла в себя и ее смогли транспортировать в российскую клинику. Однако там подросток вновь впала в кому. Что известно о ее состоянии сейчас – расскажем в материале OBOZREVATEL.

Еще в 2013-2014 годах Маше сделали множество операций. Зарубежные врачи заверили, что на выздоровление девочки есть шанс, и нужно бороться.

Высоцкая тогда комментировала: "Состояние комы неоднозначно и у всех протекает по-разному. Бывают моменты, когда она со мной, бывает, что я ничего не понимаю. Вот вроде бы происходит что-то такое, чему мы очень радуемся. Ждём повторения, а его нет. Зато случается что-нибудь другое. Всё идёт очень медленно".

На протяжении последних 10 лет состояние больной то ухудшалось, то становилось лучше. В 2019-м в СМИ даже появилась информация, что дочь знаменитостей вышла из комы и уже проходит реабилитацию. Ее якобы видели на прогулке в реабилитационном центре. Впрочем, никаких подтверждений этой информации, например, фото нигде не было.

Вскоре инсайдеры из близкого окружения семьи сообщили, что девоч­ка нача­ла дышать само­сто­я­тель­но – ее отклю­чили от аппа­ра­та, искус­ствен­но под­дер­жи­ва­ю­ще­го дыхание. Состо­я­ние глу­бо­кой комы, как уверяли источники, сме­ни­лось поверх­ност­ным. Внут­рен­ние орга­ны функ­ци­о­ни­ру­ют нор­маль­но, орга­низм реа­ги­ру­ет на внеш­ние раз­дра­жи­те­ли: свет и звук.

Тем не менее, сейчас ни Кончаловский, ни Высоцкая никак не комментируют состояние своей дочери и просят журналистов не задавать вопросов на эту тему, поскольку она для них очень больная. Из этого можно сделать вывод, что состояние девушки не улучшилось.

Марии уже 24 года, из них последние 10 – она находится в коме. До трагических событий она успела сняться в кино, в частности, в фильме своего отца "Глянец" 2007 года.

Сейчас, как известно, 85-летний Кончаловский и 49-летняя Высоцкая живут в Москве. Однако в мае 2023-го появилась информация, что телеведущая покинула РФ якобы из-за шквала хейта в адрес ее кулинарных способностей, точнее их отсутствие.

Высоцкая за время полномасштабной войны ни разу не высказывала свое мнение касательно агрессии России. Поклонники ждали от нее реакции, однако звезда дала понять, что не собирается делать никаких заявлений в поддержку той или иной стороны. Впрочем, некоторые фаны вспомнили, что ранее телеведущая лайкала пост певицы Алла Пугачевой с осуждением вторжения на Донбасс.

А вот Кончаловский занял довольно четкую позицию. В 2022 году он выразил откровенное восхищение военным преступником Путиным. Он назвал диктатора-агрессора смельчаком, не побоявшимся бросить вызов "главному мировому злу" – Америке.

"Сегодня Путин возглавил борьбу с главным мировым злом. На мой взгляд, Путин рискует жизнью и демонстрирует абсолютно героическую отвагу", – выдал режиссер пропагандистский бред.

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