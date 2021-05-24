10+ фото доказывают, что две кошки лучше, чем одна

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Шоу
3 минуты
1,3 т.
В кошачьих семьях бывает разная атмосфера

Люди заводят кошек, чтобы те развлекали их после тяжелого рабочего дня, мурлыкали когда грустно и составляли компанию. Если дома живет двое таких любимцев – это двойная доза милости, нежности и позитива.

OBOZREVATEL собрал фото самых веселых, милых и пушистых кошачьих дуэтов, которые растопят сердце каждого. Вдвоем им никогда не бывает скучно – коты всегда найдут как развлечься и порадовать хозяев.

Влюбленные котики отдыхают вместе и никогда не расстаются.

Одно сердце на двоих котиков.

Эти двое даже на хозяина злятся вместе.

Один за всех и все за одного!

Верные друзья уже 10 лет живут по соседству.

Двое соседей – друзья навеки.

Котики похожи на героев фильма "Как приручить дракона?"

Влюбленные котики похожи на героев мультфильма.

Пушистикам было грустно дома – они нашли новое место для отдыха.

Коты залезли в стиральную машинку.

Хозяин сфотографировал забавные мордочки.

Коты облизывают стекло.

Котики похожи между собой, а может показаться, что двоится в глазах.

Дом под бдительной охраной двух красавцев.

Котики едят корм лежа.

Ленивые братья даже едят лежа.

Маленькие пушистики спят вместе.

Котики устали после прогулки.

Вдруг коты услышали странный стук в дверь.

Кошки испугались грохота в дверь.

В кошачьей семье царит любовь и мир.

Вот так выглядит семейная идиллия.

Маленькие коты боятся оставаться наедине.

Малыши обожают проводить время вместе.

Хозяев долго не было дома – любимцы нашли способ развлечься.

Коты приготовили сюрприз.

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