10+ фото доказывают, что две кошки лучше, чем одна
Люди заводят кошек, чтобы те развлекали их после тяжелого рабочего дня, мурлыкали когда грустно и составляли компанию. Если дома живет двое таких любимцев – это двойная доза милости, нежности и позитива.
OBOZREVATEL собрал фото самых веселых, милых и пушистых кошачьих дуэтов, которые растопят сердце каждого. Вдвоем им никогда не бывает скучно – коты всегда найдут как развлечься и порадовать хозяев.
Влюбленные котики отдыхают вместе и никогда не расстаются.
Эти двое даже на хозяина злятся вместе.
Верные друзья уже 10 лет живут по соседству.
Котики похожи на героев фильма "Как приручить дракона?"
Пушистикам было грустно дома – они нашли новое место для отдыха.
Хозяин сфотографировал забавные мордочки.
Котики похожи между собой, а может показаться, что двоится в глазах.
Котики едят корм лежа.
Маленькие пушистики спят вместе.
Вдруг коты услышали странный стук в дверь.
В кошачьей семье царит любовь и мир.
Маленькие коты боятся оставаться наедине.
Хозяев долго не было дома – любимцы нашли способ развлечься.
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