10 элементов интерьера, которые выдадут дух СССР в любой квартире

Яна Сончковская
Яна Сончковская
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Серванты и меленькие столики были в каждой квартире

После распада Советского Союза осталось много домов, в которых остановилось жизнь. Ковер на стене, серванты и яркие шторы ассоциируются с СССР. И кто-то даже не собирается менять своеобразный стиль квартиры.

OBOZREVATEL собрал элементы интерьера, при наличии которых "совок" не покинет дом.

Ковры на стенах появились в советских домах в начале 1960-х. Этот элемент интерьера является незаменимым атрибутом, который характеризует квартиру в стиле СССР.

Ковер на стене был в каждой квартире СССР.

Огромные шкафы вдоль стенки забирают много места. В СССР подобный сервант считался роскошью, за которой нужно было стоять в километровой очереди. Обычно, мебель состояла из стеклянных полок для хрустальной посуды. Закрытые шкафы также были набиты книгами, одеждой и елочными украшениями, которые могли не использовать годами.

Сервант вдоль стенки стал пережитком прошлого.

Иногда людям приходилось ждать мебель несколько месяцев. У кого-то просто не хватало денег и они покупали подержанные шкафы из разных комплектов, поэтому комната выглядела безвкусно.

Квартира в стиле "советский минимализм".

Ранее покупали диваны, которые можно сложить, чтобы занимать меньше места. Вместо просторной кровати с матрасом, люди спали на неудобных диванах со швами по середине.

Старые советские кровати до сих пор используют.

Пестрые гардины характеризируют советскую кухню. Хозяйки выбирали шторы, которые бросались в глаза и выглядели неопрятно.

Классическая кухня в стиле СССР.

Вместо одноместной кровати были "роскошные" раскладные кресла. Комнаты полностью заставляли мебелью, через которую невозможно даже переступить.

Спальни загромождали ненужной мебелью.

Некоторые интерьеры квартир похожи на дешевые гостиницы, ведь они были оснащены маленькими одноместными кроватями и тумбами.

Квартиры оформленные в гостиничном стиле.

Мебель размещали на маленьких кухнях в упор, чтобы поместить все необходимое.

На кухне было очень мало места

В ванных комнатах до сих пор остались шкафы для всякого хлама. Ремонт в советских квартирах проводился очень редко.

Ванная комната в СССР выглядит жутко.

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