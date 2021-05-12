10 элементов интерьера, которые выдадут дух СССР в любой квартире

После распада Советского Союза осталось много домов, в которых остановилось жизнь. Ковер на стене, серванты и яркие шторы ассоциируются с СССР. И кто-то даже не собирается менять своеобразный стиль квартиры.

OBOZREVATEL собрал элементы интерьера, при наличии которых "совок" не покинет дом.

Ковры на стенах появились в советских домах в начале 1960-х. Этот элемент интерьера является незаменимым атрибутом, который характеризует квартиру в стиле СССР.

Огромные шкафы вдоль стенки забирают много места. В СССР подобный сервант считался роскошью, за которой нужно было стоять в километровой очереди. Обычно, мебель состояла из стеклянных полок для хрустальной посуды. Закрытые шкафы также были набиты книгами, одеждой и елочными украшениями, которые могли не использовать годами.

Иногда людям приходилось ждать мебель несколько месяцев. У кого-то просто не хватало денег и они покупали подержанные шкафы из разных комплектов, поэтому комната выглядела безвкусно.

Ранее покупали диваны, которые можно сложить, чтобы занимать меньше места. Вместо просторной кровати с матрасом, люди спали на неудобных диванах со швами по середине.

Пестрые гардины характеризируют советскую кухню. Хозяйки выбирали шторы, которые бросались в глаза и выглядели неопрятно.

Вместо одноместной кровати были "роскошные" раскладные кресла. Комнаты полностью заставляли мебелью, через которую невозможно даже переступить.

Некоторые интерьеры квартир похожи на дешевые гостиницы, ведь они были оснащены маленькими одноместными кроватями и тумбами.

Мебель размещали на маленьких кухнях в упор, чтобы поместить все необходимое.

В ванных комнатах до сих пор остались шкафы для всякого хлама. Ремонт в советских квартирах проводился очень редко.

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