У мережі показали заборонені фото про реальне життя в СРСР

У мережі з'явилася добірка документальних знімків звичайного радянського життя, які, в самому СРСР були заборонені до оприлюднення для громадськості.

Цікаві кадри, які раніше ніде широко не публікувались, зроблені фотографами Володимиром Воробйовим і Володимиром Соколаєвим. Про це на LiveJournal розповів білоруський блогер Максим Мирович (щоб переглянути, доскрольте до кінця сторінки).

За його словами, обидва вони працювали звичайними радянськими фотографами, що знімають передовиків виробництва і роботу роторної жатки для місцевої преси. Водночас від часу знімали "для себе" – і життя, зображене на цих знімках, разюче відрізнялося від того, що публікувала радянська преса.

"Зрозуміло, більшість цих знімків в СРСР були заборонені – їх не можна було ніде опублікувати, а сам факт фотографування подібних сюжетів міг зацікавити міліцію або спецслужби. Надалі фотографа могли позбавити роботи за "очорнення радянської дійсності" – хоча він лише знімав все, що бачив навколо", – пише Мирович.

"На знімку зображений майстер, який прийшов у цех КМК, щоб полагодити цехові годинники, але у коксової батареї місцями виділяється газ, від якого людина п'яніє. Сп'янілий майстер вийшов на повітря, щоб прийти до тями – і тут його зняв фотограф", – розповів блогер.

"У цьому знімку "прекрасно" все – і жінка, яка змушена після пологів лежати на каталці в коридорі, і кефір – який в СРСР вважався чимось там "лікарським" через брак чогось кращого", – поділився Мирович.

"Пляшки з якимось пивом або напоєм, хліб та сіль, і більше нічого", – пише блогер.

"Знімок добре передає атмосферу "добровільно-примусових" совкових свят. У пропагандистських фільмах на таких заходах завжди світило сонце і всі відвідувачі посміхалися сліпучими посмішками – а у житті все часто виглядало якось так", – розповів Мирович.

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