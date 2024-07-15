Педан резко обратился к родителям в Украине: зачем вашему ребенку русский язык, который ему не понадобится? Европа уже его ненавидит

Украинский шоумен и телеведущий Александр Педан резко обратился к родителям, которые до сих пор общаются со своим ребенком на русском языке. По его словам, он может понадобиться только в том случае, если взрослые хотят, чтобы их сыновья и дочери жили в России.

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Об этом звезда экрана рассказал в интервью "Суспільному". Педан отметил, что в Украине все образование получается только на украинском языке, а в Европе уже ненавидят русский говор. По мнению шоумена, можно выбрать любой другой иностранный, если в семье хотят общаться не только государственным.

"Общайтесь с вашим ребенком частично английским, испанским. Найдите язык, который ему понадобится в жизни. Уже в Европе русский говор раздражает. Не только украинцев, он раздражает всех вокруг, их уже ненавидят и будут это делать годами. Хотите развивать у него скилы лингвистические – пожалуйста, так зачем это делать на языке врага?", – высказался телеведущий.

Сам же Педан со своими детьми общается исключительно на украинском. Кроме того, когда его сын делится, что к нему обращаются на русском, шоумен советует быть принципиальным в таких ситуациях и задавать тренд государственного языка.

Телеведущий говорит, что в подростковом возрасте детям уже сложно объяснять важность украинского языка, однако родителям нужно это делать все равно.

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