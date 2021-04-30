Парень хотел показать зажигательный танец, но стены в доме этого не выдержали. Видео

Ежедневно в социальных сетях появляются забавные ролики, которые за считанные секунды поднимают настроение пользователям. На этот раз вирусным стало видео, в котором парень случайным движением во время танца сделал в стене дырку.

Соответствующий контент появился на странице юзера под ником Angel Devil на платформе Reddit (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

Так, в ролике, который длится всего несколько секунд, можно увидеть, как главный герой готовится к исполнению ритмичного танца. Однако он не успевает сделать даже пару движений, как тут же "проваливается" в стену. Отойдя от нее на какое-то расстояние, парень видит, что теперь стену нужно чинить. На мгновение он закрывает лицо руками от полной неожиданности, а затем направляется к своему смартфону или камере, чтобы немедленно прекратить съемку.

"Шутки в сторону! Какая дешевая стена", "Не повезло, что он попал между стойками, но это какой-то дешевый гипсокартон. Он едва ли даже ударил его", "Он попал в золотую середину", "Обычно это происходит, когда возникает проблема с влажностью. Обычно в подвалах", – пишут люди в комментариях.

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