'Он был не один, поэтому я как-то не сильно переживал': Позитив впервые рассказал о смерти родного отца

Участник группы MOZGI, рэпер Алексей Завгородний (POSITIFF) впервые рассказал о смерти своего родного отца, с которым не общался в течение 15 лет. По словам звезды, мужчина умер не из-за войны, а по состоянию здоровья.

"У меня вся жизнь прошла без общения. Не было и нет у меня какой-то обиды, ничего такого... Он не один был, поэтому я как-то не сильно переживал. Хотелось, конечно, очень многое рассказать", – сказал Позитив во время интервью для ЖВЛ.

Завгородний добавил, что у отца была другая семья, однако никто из них не захотел сообщить о смерти рэперу или его матери.

"Я с папой не общался. Папа умер. Это я первый раз говорю... Мне сказали, что он умер по здоровью... Нам его семья, и дети которые у него были, никто ничего не сказал. Мне товарищ семейный позвонил, потому что родители дружили. Это он позвонил моей маме и сказал, что отца уже нет", – отметил он.

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Позитив поделился, что у него было двоякое чувство от этой новости, однако он просто принял это. В то же время, его сестра восприняла такое сообщение со слезами.

"Я просто это принял. Моя сестра плакала. Мы с ней может месяца два до этого разговаривали, думали, может все-таки к отцу приехать. Если он не хочет, то, может, мы сделаем первый шаг. Не успели", – указал он.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Позитив оправдал продюсера Потапа за то, что он не вернулся в Украину во время войны. Артист заверил, что Потапенко много помогает украинцам.