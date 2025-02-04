'Новый канал' создал колоритное семейное квиз-шоу 'Город и село': что известно

Ведущими весенней премьеры "Город и село" и капитанами команд селян и горожан станут Андрей Черепущак (Галицкая Дева) и Катя Олос.

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"Новый канал" приступил к съемкам развлекательного квиз-шоу для всей семьи "Город и село". В проекте примут участие обычные украинцы из большого мегаполиса или уютного поселка. Две команды, объединенные общей профессией, хобби или семейными связями, будут играть в трех раундах и финале, чтобы сломать стереотипы о горожанах и селянах и получить главный денежный приз.

"Прежде всего наше шоу имеет целью объединить украинцев. Во время войны как никогда хочется чувствовать себя одним монолитом. Делиться опытом, учиться новому, быть вместе! Поэтому "Город и село" – не о "кто лучше", а о "кто более энергичный". А главное, победитель сможет получить главный приз в размере 100 тысяч гривен. И либо воплотить свою мечту, либо отдать эти средства на благотворительность", – рассказывает руководитель проекта "Город и село" Максим Пастухов.

На шоу жители города смогут попробовать себя в роли жителей села, а селяне будут делать что-то более присущее горожанам. Например, команде из города нужно будет нарубить дрова, почистить клетки кроликов или различить, кто снес какое яйцо, а команде из села – накрутить суши, сделать прически собакам или различить виды стейков.

Капитанами команд селян и горожан стали Андрей Черепущак, более известный как Галицкая Дева, и Катя Олос. Черепущак все свое детство и юность провел вне мегаполиса – родился в Трускавце, а потом жил в селе Уличное Львовской области. Потому и будет соревноваться во главе команды селян. А Катя – коренная полтавчанка, потому стала капитаном команды из города. Кстати, для Андрея эти съемки уже не первые, ведь параллельно "Новый канал" активно снимает реалити "Мама, ваш выход!", которое тоже ведет Черепущак. А для Кати "Город и село" – это абсолютный дебют.

"Я сама себе завидую, что стала частью семьи "Нового". Ведь с детства и по сей день это мой любимый телеканал! Кажется, я выросла вместе с ним. Я была очень самостоятельным ребенком. Всегда просыпалась в 6:30, чтобы приготовить завтрак себе и родителям. А делала это все под "Подъем". Помню, так кайфовала! Смотрела на Сергея Притулу, Александра Педана и Ольгу Фреймут и мечтала вести этот проект. Сейчас уже программы в эфире "Нового" нет, но есть "Город и село". И я стала его ведущей! До сих пор не верится… Странное ощущение, потому что сложно осознать, что мечты действительно сбываются (улыбается)", – делится Катя Олос.

Соведущие сразу нашли общий язык. На кастинге ведущих их пара сразу попала продюсерам в сердце.

"Такое впечатление, что мы с Катей знакомы по меньшей мере десять лет, хотя на самом деле до тракта не встречались вообще. Что вам сказать? Она прекрасна! Раньше я думал, что она лишь стендапер, потому что видел в соцсетях рилсы по ее выступлениям. Слушал и смеялся. А потом узнал, что она также актриса. Теперь еще и телеведущей стала. Талантливая, крутая, молодая куница (смеется). Тьфу-тьфу-тьфу, но за три месяца общения и работы никаких конфликтов у нас не было. Надеюсь, и не будет! Все проходит на лайте и улыбке. Кажется, мы классно дополняем друг друга. Вот увидите", – с улыбкой делится мыслями Андрей Черепущак.

Как ожидается, проект "Город и село" выйдет в эфир уже весной.