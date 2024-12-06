Николай Серга посвятил песню воинам и одним нецензурным словом сказал, что ждет Украину без ВСУ. Видео

Николай Серга посвятил песню воинам и выпустил видеоклип на песню, которая акцентирует важность Вооруженных сил в современной Украине. В композиции одним нецензурным словом объясняется, что ждет Украину без ВСУ.

Видео дня

Песня "Без ВСУ PZDC" создана в рамках инициативы "Культурного Десанта" по записи серии клипов о борьбе украинцев за свою свободу, написанных военными и гражданскими и вышедшая на YouTube-канале CulturalForcesMusic. Это благодарность каждому, кто сделал свой выбор в пользу защиты родной земли .Воинам, которые ежедневно рискуют жизнью, уничтожая врага на передовой.

Автор и исполнитель песни – музыкант, военнослужащий и руководитель "Культурного десанта" Николай Серга. Режиссером клипа стал Никита Квасников. В съемках участвовали курсанты и курсантки Военного института Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, а также бойцы разведывательно-ударной группы 59-й отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка.

" Самая грязная работа за теми всегда, кто ее не боится и идет напрямую", – поет Николай Серга.

В комментариях украинцы выражают восторг композицией, пишут, что "она очень мощная и будет сегодня играть на повторе". А также присоединяются к поздравлениям воинов и благодарят за защиту.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему день Вооруженных сил Украины празднуют именно 6 декабря.

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