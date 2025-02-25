'Ничего об Украине без Украины!' Группа 'Антитела' на концерте в Лондоне обратилась с мощным месседжем к миру

В понедельник, 24 февраля, группа "Антитела" выступила на митинге в Лондоне, приуроченном третьей годовщине полномасштабного вторжения России в Украину. Трафальгарская площадь, на которой в 1945 году премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль провозгласил победу над нацистами, заполнилась тысячами украинцев и британцев.

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Люди собрались, чтобы показать миру сплоченность украинцев и напомнить: мир ценой поражения Украины невозможен, Украина нуждается в сильной поддержке, а не в переговорах с врагом без Украины. На митинге также отдали почтение павшим украинским героям, поддержали донатами ВСУ и напомнили о военнопленных которых нужно возвращать домой любыми способами, рассказали в пресс-службе группы.

Масштабное мероприятие Heart-broken but unbroken объединило выступления британских, канадских и украинских политиков, лидеров влиятельных общественных объединений, союзников, которые в течение трех лет стоят рядом с Украиной. Группа "Антитела" сыграла особый часовой лайв-сет. Это не просто концерт – громкий голос Украины, звучащий на весь мир.

Во время выступления фронтмен группы Тарас Тополя обратился к украинцам и мировому сообществу с мощным месседжем: "Нас здесь сегодня больше десяти тысяч! Площадь заполнена до краев. Задача украинцев во всех уголках мира демонстрировать единство и давить на тех политиков, которые ищут дорогу к миру любой ценой. Лозунг сегодняшнего митинга – "Ничего об Украине без Украины", и это должно звучать колоколом в каждом европейском или американском кабинете, площади, интервью."

Напомним, в первый день полномасштабного вторжения музыканты группы "Антитела" отложили музыкальные инструменты и взяли в руки оружие, добровольно присоединившись к Вооруженным силам Украины, чтобы исполнить свой гражданский и воинский долг на передовой. Сегодня группа вернулась к музыкальной деятельности и через творчество рассказывает миру свою собственную историю сопротивления, правду о войне и героическом подвиге украинского народа, собирая на своих концертах десятки тысяч человек и десятки миллионов гривен на нужды Вооруженных сил Украины. Музыканты делают все возможное, чтобы тема Украины была актуальна в мире.