Невеста выгнала сестру из свадьбы за несоблюдение дресс-кода: она 'испортила цветовую схему'

25-летняя невеста поделилась в соцсетях нестандартной историей своей свадьбы. Она выгнала сестру с торжественной церемонии, ведь та нарушила заранее установленный дресс-код.

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Девушка рассказала, что для праздничного дня выбрала специальную "цветовую схему", согласно которой в одежде должны преобладать их с мужем любимые оттенки – желтый, синий и зеленый, пишет People. Родственница, с которой невеста находится в сложных взаимоотношениях, появилась на мероприятии в фиолетовом платье.

По словам юной дамы, она не требовала, чтобы гости наряжались в однотонные образы. Достаточно было выбрать аутфит нейтрального оттенка, который дополнит акцентный аксессуар соответствующего цвета.

"Когда моя сестра Джен узнала об этом, она разозлилась. Я не знала того, что она ненавидит желтый цвет. Она сказала мне, что ни в коем случае не будет носить желтое. Я пожала плечами и сказала, что это нормально – я просто выгоню ее, если она не будет одета в желтое", – поделилась девушка.

Когда близкая родственница невесты все же появилась на церемонии в фиолетовом платье, она не постеснялась попросить Джен покинуть мероприятие, которое устроила без финансовой поддержки посторонних. Девушка отметила, что дальше на праздновании не возникало никаких проблем.

После торжества ее мама и папа были взбешены слишком эмоциональным поступком дочери, ведь считали, что выгнать сестру из свадьбы недопустимо.

"Многие люди, с которыми я разговаривала – бабушки и дедушки, тети, дяди, друзья – имели смешанные чувства по этому поводу. Некоторые говорят, что даже не пригласили бы Джен, если бы были мной, тогда как другие думают, что я должна была пустить это на самотек", – рассказала юноша.

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