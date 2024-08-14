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Невеста выгнала сестру из свадьбы за несоблюдение дресс-кода: она "испортила цветовую схему"

Анастасия Какун
Приколы
2 минуты
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Невеста выгнала сестру из свадьбы за несоблюдение дресс-кода: она 'испортила цветовую схему'

25-летняя невеста поделилась в соцсетях нестандартной историей своей свадьбы. Она выгнала сестру с торжественной церемонии, ведь та нарушила заранее установленный дресс-код.

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Девушка рассказала, что для праздничного дня выбрала специальную "цветовую схему", согласно которой в одежде должны преобладать их с мужем любимые оттенки – желтый, синий и зеленый, пишет People. Родственница, с которой невеста находится в сложных взаимоотношениях, появилась на мероприятии в фиолетовом платье.

По словам юной дамы, она не требовала, чтобы гости наряжались в однотонные образы. Достаточно было выбрать аутфит нейтрального оттенка, который дополнит акцентный аксессуар соответствующего цвета.

Невеста выгнала сестру из свадьбы за несоблюдение дресс-кода: она "испортила цветовую схему"

"Когда моя сестра Джен узнала об этом, она разозлилась. Я не знала того, что она ненавидит желтый цвет. Она сказала мне, что ни в коем случае не будет носить желтое. Я пожала плечами и сказала, что это нормально – я просто выгоню ее, если она не будет одета в желтое", – поделилась девушка.

Когда близкая родственница невесты все же появилась на церемонии в фиолетовом платье, она не постеснялась попросить Джен покинуть мероприятие, которое устроила без финансовой поддержки посторонних. Девушка отметила, что дальше на праздновании не возникало никаких проблем.

Невеста выгнала сестру из свадьбы за несоблюдение дресс-кода: она "испортила цветовую схему"

После торжества ее мама и папа были взбешены слишком эмоциональным поступком дочери, ведь считали, что выгнать сестру из свадьбы недопустимо.

"Многие люди, с которыми я разговаривала – бабушки и дедушки, тети, дяди, друзья – имели смешанные чувства по этому поводу. Некоторые говорят, что даже не пригласили бы Джен, если бы были мной, тогда как другие думают, что я должна была пустить это на самотек", – рассказала юноша.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что невеста самого богатого человека мира ошеломила публику платьем-корсетом за 2200 долларов.

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