Наталья Могилевская встретилась с переселенцами в Днепре и накормила их горячим обедом

На днях Наталья Могилевская посетила Днепр, где представила зрителям города свой спектакль "Я дома". Перед отъездом в столицу артистка встретилась с переселенцами, которыми занимается благотворительный фонд "Еда жизни Днепр".

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Каждый день горячими обедами в фонде кормят более 1000 человек. С начала полномасштабной войны в Украине фонд раздал более 300 000 обедов нуждающимся.

"Певица и ее команда помогают "Еде Жизни" еще с сентября. Люди невероятно обрадовались возможности получить горячий обед из рук самой Могилевской! Мы торжественно вручили Наталье удостоверение почетного волонтера. Люди были шокированы визитом звезды! Мы общались, пели, смеялись и плакали, обнимались и фотографировались", - рассказали представители фонда.

Сама Могилевская после визита в Днепровский шелтер, не сдерживая слезы, сказала:

"Хочу обратиться к бизнесменам Украины, в частности к бизнесменам города Днепр! Очень много людей переселенцев, оставшихся без домов, без работы, без средств к существованию, им просто нечего есть! Пожалуйста, не такие большие деньги нужны, чтобы просто помочь им не голодать! Поэтому я здесь, и хочу обратить внимание на то, что из-за войны есть люди, которым не хватает вашего внимания и речь идет о существовании, возможность выжить! Поэтому, пожалуйста, они очень нуждаются в вашей помощи!"

С самого начала войны в Украине Могилевская оказывает гуманитарную помощь пострадавшим, детям в детских домах и переселенцам. В 2022 году артистка провела более 100 концертов в воинских частях, госпиталях и метро. В канун новогодних праздников Могилевская представила зрителям премьеру спектакля "Дочки". Новый спектакль артистка посвятила всем матерям, которые сегодня молятся о своих сыновьях и дочерях на фронте. Продюсером спектакля выступила Нонна Кондрашова, до этого работавшая над созданием моноспектакля "Я дома".

Следующие представления Наталья Могилевская планирует провести в Киеве.

Национальный академический драматический театр им. Леси Украинки

16.01. 19.00. "Дочки"

З0.01. 19.00 "Я дома"

https://kontramarka.ua/ru/natalia-mogilevska-56999.html

https://kontramarka.ua/ru/vistava-donki-mogilevska-77982.html