Найди кольцо: дьявольски сложная головоломка заинтриговала сеть

Сложнейшая головоломка с часами и мелкими деталями бросила вызов пользователям сети и любителям загадок на внимательность.

Новую головоломку опубликовал британский изготовитель ювелирных изделий F. Hinds. Об этом пишет Daily mail (доскролльте страницу до конца, чтобы узнать ответ).

На этой картинке нужно найти обручальное кольцо, спрятанное среди часов.

Создатели головоломки утверждают, что в среднем людям требуется 13 секунд, чтобы найти деталь, без которой не обходится ни одна помолвка.

Красочное изображение заполнено множеством похожих часов, разбросанных на фоне. Это затрудняет поиски мерцающего колечка.

Если вы сомневаетесь, правильно ли отыскали "пропажу" на картинке, то сосредоточьтесь на нижнем левом углу головоломки.

Ответ можно увидеть в красном кружке, скрытом в левом нижнем углу головоломки.

OBOZREVATEL ранее предлагал решить головоломку с поиском собаки, которая украла колбасу. На опубликованной картинке изображено множество отвлекающих внимание факторов:

Также мы писали о головоломке с мопсом. Рекорд поиска спящего мопса на картинке – 9 секунд. Попробуйте отыскать собаку за более короткое время.