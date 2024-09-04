'Мы пообщались, вопросы снялись'. Алена Шоптенко рассказала, когда в последний раз виделась с Владимиром Зеленским, с которым выиграла 'Танцы со звездами'

Танцовщица Алена Шоптенко, которая стала победительницей "Танцев со звездами" в паре с Владимиром Зеленским, рассказала, какого осталось мнение о его работе во время шоу. Известный артист, а ныне президент Украины в свое время участвовал в первых "Танцах со звездами".

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"На самом деле я очень многому у него научилась, – говорит Алена Шоптенко. – Отлично помню, как он мне говорил, что на самом деле заставить людей плакать гораздо сложнее, чем смеяться. С тех пор всегда, когда готовлю постановки, делаю ставку на то, что драматические сделать будет труднее, чем юмористические. Со времен "Танцев" мы виделись с господином Владимиром очень давно. Я даже не вспомню, когда".

Интересно, что сначала танцовщице Шоптенко был назначен другой партнер – известный в то время тележурналист Анатолий Борсюк: "Да, меня хотели поставить в пару с Анатолием, а потом изменили мнение. Почему это произошло, я не знаю. Когда пришла на кастинг "Танцев со звездами", мне было 17 лет. Из-за возраста ко мне наблюдалось немного скептическое отношение продюсеров. Не верили в то, что такая юная девушка может научить кого-то танцевать. Но когда ко мне на пробное занятие пришел Владимир Зеленский, мы пообщались, вопросы снялись. Я всегда была нацелена на результат, а затем – особенно. Он меня слушал, никакого сопротивления не было. А это главное. И еще я всегда в течение всего сезона испытывала от него большую благодарность. И у меня было то же самое к нему".

Ранее OBOZ.UA писал, что популярная украинская актриса Анастасия Карпенко рассказала, как Владимир Зеленский относился к коллегам на съемках "Слуги народа".

Полное интервью с Аленой Шоптенко читайте здесь.

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