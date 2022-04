MONATIK выпустил песню 'ArtОборона': деньги от ее монетизации пойдут на помощь ВСУ

Известный украинский певец, продюсер и композитор MONATIK, с первых дней войны занимающийся волонтерством и просветительской деятельностью, выпустил мотивирующую песню "ArtОборона". В ней он воспевает героев, защищающих Украину от российских захватчиков.

По словам артиста, все вырученные средства по монетизации композиции "ArtОборона" на всех стриминговых платформах пойдут на помощь ВСУ – и каждый желающий может быть причастен и помочь украинской армии. В подписях к видеозаписи во всех социальных сетях оставлены реквизиты, по которым можно помочь (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Раньше моими героями были выдуманы персонажи из Marvel, DC, Dark Horse Comics и т.д. Все давно перевернулось. Герои стали реальными! Каждый автор поймет, как сложно настроиться на что-то, кроме лирики, создавая песню во время войны. Но смелые действия наших воинов помогли придумать теперь то, во что верится и обязательно произойдет в будущем. Сегодня – только сила!Наша! Украинская! ВСУ и Тероборона, наши Волонтеры!!! Вы – наша сила! Наши герои. Вечная память каждому, кто отдал жизнь за наши земли, каждому мирному украинцу, жизнь которого внезапно прервалась", – сказал он.

Видео дня

MONATIK подчеркнул, что всегда был против войны, но не Украина ее начала.

"Мы "освободителей" не звали! Всеми фибрами представлял поражение кровавого диктатора, пока воплощал эти мысли в музыку", – отметил певец.

Артист признался, что идея для визуального оформления возникла из-за произошедших в его команде трагических событий. Родной брат представительниц art-отдела MONATIK Corporation погиб на войне. Именно таких молодых героев, уложивших жизнь, защищая каждого из нас, и воспевает артист.

"На обложке композиции погибший герой защищая Украину во время этой страшной войны. Родной брат наших девушек из art-отдела. Мы не простим. #АртОборонаUA продолжает звучать! Hush Crusher! Лаша тумбай! Значит так! Все будет Украина!" – резюмировал MONATIK.

СЛУШАТЬ ОНЛАЙН MONATIK "Art Оборона"

Напомним, что кроме благотворительных концертов, главной задачей которых является сбор средств на помощь детям, пострадавшим во время войны в Украине, MONATIK продолжает активно волонтерить, собирать гуманитарную помощь, а также помогать Теробороне. Артист и продюсер также запустил творческую инициативу "Art During The War In Ukraine", в рамках которой выделяет финансовые гранты на развитие талантливых украинцев в такое сложное время. В результате этой инициативы лучшие работы войдут в книгу творчества во время войны.