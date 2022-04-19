'Молчание – это даже хуже, чем делать что-нибудь плохое': Горбунов рассказал, что думает о российских звездах

Украинский телеведущий Юрий Горбунов осудил российских звезд, которые не высказались против вооруженной агрессии РФ в Украине. По его словам, молчание представителей шоу-бизнеса России в разы хуже, чем любые плохие поступки, ведь это развязывает руки путинской власти.

"Это не значит, что нет их вины в происходящем. Благодаря им Путин руководит страной. Это их молчание, страх и их боязнь", – сказал телеведущий в интервью Александре Кучеренко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Горбунов убежден, что бежавшие за границу россияне не должны избегать ответственности за войну в Украине.

"Нет ни одного россиянина за границей, который был бы в этом не виноват. Равнодушие и молчание россиян привели к этой великой трагедии. Галкина, Урганта считают предателями родины в России. Есть еще враги, такие как Макаревич, Шевчук", – добавил он.

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Телеведущий отметил, что наихудшая репутационная ситуация сложилась для звезд украинского происхождения, которые строили карьеру в России и отказываются осуждать военную агрессию РФ в Украине сейчас.

"Молчание, как показывает опыт наших страшных соседей, это даже хуже, чем делать что-то плохое. Ничего не делать – рождает страшные вещи. Будущего у них нет там и здесь. Их можно только пожалеть", – подчеркнул Горбунов.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Горбунов назвал президента России Владимира Путина "сумасшедшим карликом", которого ждет Международный уголовный суд в Гааге (Нидерланды) и специально сеющим среди украинцев панические настроения. Однако, уверен 51-летний шоумен, его соотечественники на фоне роста агрессии становятся сильнее.