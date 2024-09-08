МИД выразил протест против фильма о россиянах на Венецианском фестивале и обратился к организаторам: письмо

Министерство иностранных дел Украины осуждает премьеру пророссийского фильма "Русские на войне" в рамках Венецианского кинофестиваля. В ведомстве отметили, что демонстрация этой ленты оскорбительна для жертв войны, развязанной Россией на украинской земле.

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Об этом сообщается на официальной странице МИД в Facebook. В министерстве также подчеркнули, что фильм является инструментом российской пропаганды, искажающим реальность агрессии России.

"Мы требуем пресечь попытки предоставления России международной культурной сцены, используемой РФ для отбеливания своих преступлений. Российские солдаты, которые совершают зверства в Украине, должны получать слово не на престижных кинофестивалях, а на скамье подсудимых", — заявил МИД Украины.

В письме, направленном послом Украины в Италии Ярославом Мельником президенту Венецианской биеннале Пьерпаоло Буттафоко, подчеркивается неприемлемость показа фильма в условиях войны, которую Россия ведет против Украины.

"Мы поражены решением жюри Венецианского кинофестиваля выбрать фильм "Россияне на войне" российско-канадского режиссера Анастасии Трофимовой для внеконкурсной программы. Мы считаем этот выбор неуместным и обидным по отношению к украинскому народу", — говорится в письме.

Посол подчеркивает, что фильм "Россияне на войне" проявляет сочувствие к агрессору, несмотря на тысячи погибших украинцев и миллионы пострадавших из-за действий российских войск. Лента пытается подчеркнуть "гуманность убийц", ставя агрессора и жертву на один уровень.

Генеральное консульство Украины в Торонто также обратилось к организаторам Международного кинофестиваля в Торонто с требованием отменить показ этого фильма.

Ранее сообщалось, что после того, как на 81 Венецианском кинофестивале состоялась премьера российского документального фильма "Россияне на войне", на съемку которого канадское правительство выделило 340 000 долларов, режиссер Анастасия Трофимова планирует показать ленту в Торонто.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что на Венецианском фестивале показали фильм-оправдание российских оккупантов "Россияне на войне". Фильм "Россияне на войне" режиссера Анастасии Трофимовой был создан на основе материала, отснятого за 7 месяцев пребывания с батальоном ВС РФ на временных оккупированных украинских территориях.

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