Международный конкурс театральной фотографии "Театр в фотообъективе" (THEATRE EXPOSED) проводится ежегодно, с 2018 года. Принимать участие в нём могут все желающие (профессионалы и аматоры). Все, кто любит театр! Итоги Фотоконкурса подводятся 27 марта во Всемирный День Театра.

Тема Фотоконкурса: ТЕАТР. На Фотоконкурс принимаются фотографии в следующих категориях: художественная фотография; портретная фотография; движение в искусстве; ретро-фотография; открытая (экспериментальная) фотография.

Для определения победителей ежегодно формируется Международное жюри из людей, близких к искусству (режиссеров, художников, руководителей театров, артистов, фотографов и т.д.) из разных стран с многолетним профессиональным опытом и безупречной репутацией.

В Международное жюри конкурса "Театр в фотообъективе -2021" в ошли:

Юрий Мечитов (Грузия) — легендарный грузинский фотограф, автор многих книг, в том числе книги-фотоальбома "Сергей Параджанов. Хроника диалога", участник семидесяти выставок не только в Грузии, но и за ее пределами;

Нина Аловерт (США) - мастер балетной фотографии и театральный критик;

Елена Вильт (Эстония) — фотохудожник, театральный фотограф;

Изя Шлосберг (США) – художник, писатель;

Елена Мартынюк (Украина-Россия) – заслуженный фотохудожник Международной федерации фотоискусства, член Европейского союза профессиональных фотохудожников;

Сергей Жданович (Беларусь) — фотохудожник (фотография, инсталляция, мультимедиа);

Макинде Адениран (Нигерия) – драматург, режиссер, председатель Национальной ассоциации нигерийского театрального искусства (NANTAP Lagos state);

Ариэль Сесилио Лемус Альварес де ла Кампа (Куба) – фотограф, фотожурналист;

Йован Видакович (Босния и Герцеговина) - фотограф, участник и победитель предыдущих конкурсов;

Реза Мозафари Манеш (Тегеран) - фотограф, участник и победитель предыдущего конкурса.

Daniil Migunov. Third place in ART category among amateurs Репетиция музыкальной паузы, во время смены декораций. Спектакль Романтики. Театр Колесо.

В Международное жюри конкурса "Театр в фотообъективе" в 2018-2020 гг. также входили:

Елена Редько (Украина) – директор-художественнй руководитель Одесского академического театра музыкальной комедии им. М. Водяного, заслуженный работник культуры Украины;

Алексей Горбунов (Украина) – народный артист Украины;

Карлос Фабиан Вильярреал (Аргентина) - старший профессор Национальной школы кукол и театра кукол им. Розарио, руководитель "Theatro de titres burbujas";

Питер Глендиннинг (США), профессор истории искусства и искусства Мичиганского государственного университета, его фотографии можно найти в крупных общественных и частных коллекциях, а его проект "Мой Париж" был назван "Лучшим к 2015 году";

Сандро Мабеллини (Италия-Бельгия) – театральный режиссер ACCADEMIA PERDUTA - ROMAGNA TEATRI;

Борис Бухман (Украина) - фотохудожник, театральный фотограф, член Национального союза фотохудожников Украины.

Ira Marconi. Second place in ART category among professionals Сцена из спектакля Орестея, режиссер Илья Мощицкий. Киевский академический драматический театр на Подоле.

Международное жюри выборкой-голосованием в онлайн-режиме оценивает и отбирает лонг-альбом Фотоконкурса. Фотографии участников не подписываются. Лонг-альбом публикуется на странице проекта в Фейсбуке (Fb: @ THEATRE EXPOSED), где в течение двух недель каждый желающий может проголосовать за понравившуюся фотографию.

Международное жюри и Организационный комитет Фотоконкурса, учитывая зрительское голосование на странице проекта в Фейсбуке, отбирает шорт-альбом – победителей Фотоконкурса. По итогам Конкурса, все участники получают персонализированный электронный сертификат с результатами Конкурса "Театр в фотообъективе".

ИРИНА АВЕРИНА (Одесса, Украина) - куратор Международного конкурса "Театр в фотообъективе":

В этом сложном году мы не сразу решили объявить Конкурс. Было много сомнений. Но благодаря поддержке Экспертов мы осуществили этот Проект в условиях пандемии. Нас поддержали фотографы из 19-ти стран мира.

В этом Конкурсе участвовали как профессионалы, так и любители театра (аниматоры) из Беларуси, Великобритании, Боснии и Герцеговины, Греции, Грузии, Израиля, Ирана, Индии, Казахстана, Канады, Кубы, Литвы, Нигерии, Польши, России, Сербии, Словении, Украины, Эстонии.

Украину представили фотографы из Днепра, Киева, Львова, Мариуполя, Николаева, Харькова, Хмельницкого, Кривого Рога и, конечно, Одессы (Владислав Золин (среди аматоров) и Анастасия Агаркова, Ирина Рогава, Юрий Литвиненко , Екатерина Соколова, Юлия Кондратенко(среди профессионалов).

Максим Булгаков и Анна Шарабурина. Национальная оперетта. Балет-феерия Кармен-сюита. Балетмейстер Вадим Прокопенко.

Мы получили 1273 фотографии (в прошлом году, для сравнения – 1320 фотографий и были участники из 15-ти стран).

По опыту прошлого года мы предвидели, что выставка откроется в онлайн-пространстве. Поэтому было принято решение не ограничивать количество победителей

По итогам Международного театрального фотоконкурса "Театр в фотообъективе-2021" Международное жюри выбрало 174 фотографии в пяти категориях: АРТ, ПОРТРЕТ, ОПЕН и ДВИЖЕНИЕ в ИСКУССТВЕ, РЕТРО, а также (по итогам онлайн-голосования на странице проекта) были определены Призы зрительского голосования. Кроме того, были учреждены Специальный приз жюри и Специальный приз Организаторов Конкурса.

Для сравнения, в 2020 году было выбрано 102 фотографии, а в 2019 году - 37 работ – победителей. Как отмечают все Эксперты, качество работ значительно улучшилось.

Хотя, конечно, пандемия внесла свои коррективы. Количество участников заметно сократилось. В этом году зарегистрировались 128 человек (в прошлом году – 240 человек). Но профессионалов стало больше. Мы понимаем, что простые зрители, которые также могли прислать свои фотографии или любители театра (аматоры) были ограничены в возможности в текущем году приходить в театр.

В этом году многое для нас стало впервые.

Ira Marconi. Third place in PORTRAIT category among professionals. Портрет Народного артиста Украины Богдана Михайловича Бенюка, для спектакля Сірі бджоли, режиссер Виталий Малахов.

Впервые в этом году у нас так много новых участников (почти 75 процентов), но есть и те, кто с нами с самого первого Конкурса и наши Эксперты уже могут даже отличить профессиональный почерк участников.

Впервые были присуждены Гран-при за лучшую фотографию тем участникам, которых отметили все члены Экспертного совета.

Впервые в Конкурсе самой молодой участнице всего 10 лет (раньше у нас нижний возрастной порог участников был от 16-ти лет).

Впервые мы опубликовали работы победителей в онлайн-выставке, не разграничивая на профессионалов и любителей театра (аматоров). Это связано со значительным улучшением качества присланных работ, что не может не радовать.

Быть театральным фотографом не просто. Театральная фотосъемка считается одним из самых сложных (в техническом и творческом плане) видов фотографии. Я не хочу сказать, что это профессия избранных. Но не каждый (даже в наш современный технический век) напишет в своем портфолио “театральный фотограф”.

Поэтому с радостью хочу поблагодарить всех, кто вдохновил, поверил, поддержал эту идею и помогает воплощать в жизнь. Наших Экспертов и наших Участников!

Думаю, что главное в реализации любого творческого проекта – круг единомышленников. Людей, которые загораются идеей проекта, понимают его значимость, масштабы и возможности. Не боятся трудностей и сложностей, которые всегда сопутствуют чему-то новому. Помогают, вникают в детали, советуют. Кому он созвучен по внутренним ощущениям.

Мы не останавливаемся!

Мы благодарны всем тем, кто нас поддерживает!

Мы ждем всех тех, кто присоединится к нам в дальнейшем!

Наши двери всегда открыты для взаимного сотрудничества!

Куратор Конкурса - Ирина Аверина