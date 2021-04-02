Міжнародний конкурс театральної фотографії "Театр у фотооб'єктиві" (THEATRE EXPOSED)

Міжнародний конкурс театральної фотографії "Театр в фотооб'єктиві" (THEATRE EXPOSED) проводиться щорічно, з 2018 року. Брати участь в ньому можуть всі бажаючі (професіонали та аматори). Всі, хто любить театр! Підсумки Фотоконкурсу підводяться 27 березня у Всесвітній День Театру.

Тема Фотоконкурсу: ТЕАТР. На Фотоконкурс приймаються фотографії в наступних категоріях: художня фотографія; портретна фотографія; рух в мистецтві; ретро-фотографія; відкрита (експериментальна) фотографія.

Для визначення переможців щорічно формується Міжнародне журі з людей, близьких до мистецтва (режисерів, художників, керівників театрів, артистів, фотографів і т.д.) з різних країн з багаторічним професійним досвідом і бездоганною репутацією.

В Міжнародне журі конкурсу "Театр в фотооб'єктиві-2021" увійшли:

Юрій Мечитов (Грузія) - легендарний грузинський фотограф, автор багатьох книг, в тому числі книги-фотоальбому "Сергій Параджанов. Хроніка діалогу";

Ніна Аловерт (США) - майстер балетної фотографії та театральний критик;

Хелена Вільт (Естонія) - фотохудожник, театральний фотограф;

Ізя Шлосберг (США) - художник, письменник;

Олена Мартинюк (Україна-Росія) - заслужений фотохудожник Міжнародної федерації фотомистецтва, член Європейського союзу професійних фотохудожників;

Сергій Жданович (Білорусь) - фотохудожник (фотографія, інсталяція, мультимедіа);

Макінде Аденіран (Нігерія) - драматург, режисер, голова Національної асоціації нігерійського театрального мистецтва (NANTAP Lagos state);

Аріель Сесілія Лемус Альварес де ла Кампа (Куба) - фотограф, фотожурналіст;

Йован Відаковіч (Боснія і Герцеговина) - фотограф, учасник і переможець попередніх конкурсів;

Реза Мозафарі Манеш (Тегеран) - фотограф, учасник і переможець попереднього конкурсу.

Daniil Migunov. Third place in ART category among amateurs Репетиція музичної паузи, під час зміни декорацій. Вистава Романтики. Театр Колесо.

В Міжнародне журі конкурсу "Театр в фотооб'єктиві" в 2018-2020 рр. також входили:

Олена Редько (Україна) - директор-художній керівник Одеського академічного театру музичної комедії ім. М. Водяного, заслужений працівник культури України;

Олексій Горбунов (Україна) - народний артист України;

Карлос Фабіан Вільярреал (Аргентина) - старший професор Національної школи ляльок і театру ляльок ім. Розаріо, керівник "Theatro de titres burbujas";

Пітер Глендіннінг (США), професор історії мистецтва і мистецтва Мічиганського державного університету, його фотографії можна знайти в великих громадських і приватних колекціях, а його проект "Мій Париж" був названий "Кращим до 2015 року";

Сандро Мабелліні (Італія-Бельгія) - театральний режисер ACCADEMIA PERDUTA - ROMAGNA TEATRI;

Борис Бухман (Україна) - фотохудожник, театральний фотограф, член Національної спілки фотохудожників України.

Ira Marconi. Second place in ART category among professionals Сцена з вистави Орестея, режисер Ілля Мощіцкій. Київський академічний драматичний театр на Подолі.

Міжнародне журі вибіркою-голосуванням в онлайн-режимі оцінює і відбирає лонг-альбом Фотоконкурсу. Фотографії учасників не підписуються. Лонг-альбом публікується на сторінці проекту у Фейсбуці (Fb: @ THEATRE EXPOSED), де протягом двох тижнів кожен охочий може проголосувати за вподобану фотографію.

Міжнародне журі та Організаційний комітет Фотоконкурсу, враховуючи глядацьке голосування на сторінці проекту у Фейсбуці, відбирає шорт-альбом переможців Фотоконкурсу. За підсумками Конкурсу, всі учасники отримують персоналізований електронний сертифікат з результатами Конкурсу "Театр в фотооб'єктиві".

ІРИНА АВЕРІНА (Одеса, Україна) - куратор Міжнародного конкурсу "Театр в фотооб'єктиві":

У цьому складному році ми не відразу вирішили оголосити Конкурс. Було багато сумнівів. Але завдяки підтримці Міжнародних Експертів ми здійснили цей Проект в умовах пандемії. Нас підтримали фотографи з 19-ти країн світу.

У цьому Конкурсі брали участь як професіонали, так і любителі театру (аматори) з Білорусі, Великобританії, Боснії і Герцеговини, Греції, Грузії, Ізраїлю, Ірану, Індії, Казахстану, Канади, Куби, Литви, Нігерії, Польщі, Росії, Сербії, Словенії , України, Естонії.

Україну представили фотографи з Дніпра, Києва, Львова, Маріуполя, Миколаєва, Харкова, Хмельницького, Кривого Рогу і, звичайно, з Одеси (Владислав Золін (серед аматорів) і Анастасія Агаркова, Ірина Рогава, Юрій Литвиненко, Катерина Соколова, Юлія Кондратенко (серед професіоналів ).

Максим Булгаков і Анна Шарабуріна. Національна оперета. Балет-феєрія Кармен-сюїта. Балетмейстер Вадим Прокопенко.

Ми отримали 1273 фотографії (в минулому році - 1320 фотографій і були учасники з 15-ти країн).

З досвіду минулого року ми передбачали, що виставка відкриється в онлайн-просторі. Тому було прийнято рішення не обмежувати кількість переможців

За підсумками Міжнародного театрального фотоконкурсу "Театр в фотооб'єктиві-2021" Міжнародне журі обрало 174 фотографії в в п'яти категоріях: АРТ, ПОРТРЕТ, ОПЕН і РУХ в МИСТЕЦТВО, РЕТРО, а також (за підсумками онлайн-голосування на сторінці проекту) були визначені Призи глядацького голосування. Крім того, були засновані Спеціальний приз журі та Спеціальний приз Організаторів Конкурсу.

Для порівняння, в 2020 році було вибрано 102 фотографії, а в 2019 році - 37 робіт - переможців. Всі Експерти відзначають високу якістьконкурсних робіт.

Хоча, звичайно, пандемія внесла свої корективи. Кількість учасників помітно скоротилося. Цього року зареєструвалися 128 осіб (в минулому році - 240 осіб). Але професіоналів стало більше. Ми розуміємо, що прості глядачі, які також могли надіслати свої фотографії або любителі театру (аматори) були обмежені в можливості в поточному році приходити в театр.

В цьому році багато для нас стало Вперше.

Ira Marconi. Third place in PORTRAIT category among professionals. Портрет Народного артиста України Богдана Михайловича Бенюка, для вистави Сірі бджіл, режисер Віталій Малахов.

Вперше в цьому році у нас так багато нових учасників (майже 75 відсотків), але є і ті, хто з нами з самого першого Конкурсу та наші Експерти вже можуть навіть відрізнити професійний почерк учасників.

Вперше були присуджені Гран-прі за кращу фотографію тим учасникам, яких відзначили всі члени Експертної ради.

Вперше в Конкурсі наймолодшій учасниці з маленького селища всього 10 років (раніше у нас нижній віковий поріг учасників був від 16-ти років).

Вперше ми опублікували роботи переможців не розмежовуючи на професіоналів і аматорів. Це пов'язано зі значним покращенням якості надісланих робіт, що не може не радувати.

Бути театральним фотографом не просто. Театральна фотозйомка вважається одним з найскладніших (в технічному і творчому плані) видів фотографії. Я не хочу сказати, що це професія обраних. Але не кожен (навіть в наш сучасний технічний вік) напише в своєму портфоліо "театральний фотограф".

Тому з радістю хочу подякувати всім, хто надихнув, повірив, підтримав цю ідею і допомагає втілювати в життя. Наших Експертів і наших Учасників!

Думаю, що головне в реалізації будь-якого творчого проекту - коло однодумців. Людей, які спалахують ідеєю проекту, розуміють його значення, масштаби і можливості. Чи не бояться труднощів і складнощів, які завжди супроводжують чомусь новому. Допомагають, вникають у деталі, радять. Кому він співзвучний з внутрішнім відчуттям.

Ми не зупиняємося!

Ми вдячні всім тим, хто нас підтримує!

Ми чекаємо всіх тих, хто приєднається до нас в подальшому!

Наші двері завжди відкриті для взаємного співробітництва!

Куратор Конкурсу - Ірина Аверіна