'Молодость – это состояние души': откровенное интервью с Михаилом Поплавским об Украине, секреты успеха и 75-летие

Легендарный "поющий ректор" Михаил Поплавский готовится к своему юбилею. Но празднование 75-летия отложил на после Победы. Тогда же пройдет и его масштабный концерт "Украина, вперед!". А пока Михаил Михайлович помогает Вооруженным Силам Украины и вдохновляет студентов родного Университета культуры своей жизненной энергией, которая бурлит, несмотря на солидный возраст.

В этом году Михаил Поплавский стал трижды дедушкой. Но маленького Мирона еще не видел – вместе с родителями и двумя братьями он живет сейчас за границей. Михаил Михайлович уже не помнит, когда брал выходной и даже удивляется, когда об этом спрашиваешь. Он очень тщательно следит за своим здоровьем, не употребляет сладкого, не пьет алкоголь, не курит сигареты и уже много лет предпочитает бычьи яйца.

– Молодость – это состояние души, – говорит Михаил Михайлович, с легкостью бегая по просторным коридорам Университета культуры, не замечая ступенек.

"Не бойтесь ошибаться и быть смешными"

В интервью Михаил Поплавский вспомнил переезд в Киев, переход на украинский, разрыв с первой женой и начало войны.

– Честно говоря, от комплиментов не удержаться. Михаил Михайлович, вам точно 75-ть будет?

– И за каждый из этих лет я благодарен судьбе. То, как я выгляжу многолетний образ жизни. Я стараюсь хорошо высыпаться при температуре 16-17 градусов, умываюсь холодной водой, утром по китайскому методу: выпиваю стакан горячей воды 50-60 градусов, вода исключительно из колодца со своего родного села. Три вареных яйца на завтрак без желтка. Употребляю только экологически чистые продукты своей молочно-товарной фермы – бычьи яйца, костный мозг из молодой телятинки, пью сыворотку или кефир на ночь. Регулярно прохожу процедуры реофереза ​​– это метод очистки крови, применяемый для улучшения микроциркуляции и обмена веществ в тканях, снижает уровень общего холестирина и т.п. и плазмафереза ​​– это современный способ очищения крови от болезнетворных токсических веществ, кровь делится на плазму и кровяные тела. Еще я много хожу и не рекомендую в почтенном возрасте бегать как придурки – это большая нагрузка на сердечно-сосудистую систему организма, ну и обычно поддерживаю сексуальную энергию (смеется- Авт.). А еще отношусь ко всему философски: "не беру глупого в голову и тяжелого в руки".

– Сейчас культура в Украине переживает настоящий бум и ваш университет, как никогда, становится актуальным. В чем причина перемен?

- На самом деле, университет культуры всегда был актуальным. Я больше тридцати лет внедряю национальную идею поддержки культуры. Национальная культура – ​​это и есть национальная идея. И горжусь тем, что сейчас мы испытываем большой культурный прорыв. Хотя тридцать лет назад меня за это "затюкували", за то что говорил и пел по-украински называли "селом". Тогда все слушали российских артистов, у большинства которых, кстати, было украинское происхождение.

– Известно, что и вы в свое время учились в школе, где преподавали на русском.

– Да, в Одесской области. Я начал переходить на украинский язык только, когда меня назначил ректором университета тогдашний министр культуры Иван Дзюба. Помню, меня упрекали: "У вас не литературное произношение". А я говорил: "У меня одесский диалект".

– Это было начало девяностых годов…

– Да, 21 апреля 1993 года меня назначили ректором тогда еще Института культуры. Я почти интуитивно понимал, что нужно делать ставку на все украинское. Да, это была масскультура, которую поддерживают почти 90 процентов населения. В конце концов, история показала, что я был прав.

– Ваш проект "Поющий ректор" стал легендарным. Его уже исследуют ученые по социальным коммуникациям и пиарщики.

– Кстати, он был создан как технология раскрутки Киевского института культуры. Юрий Рыбчинский и Геннадий Татарченко написали хит "Юный орел" и с этого все началось. Хотя поначалу я был категорически против того, чтобы выходить на сцену.

Возмущался: "Вы с ума сошли?! Я – ректор, доктор наук, профессор и буду переться на сцену?!"

– Вы понимали, что над вами могут смеяться.

– Да, но сейчас я говорю своим студентам – не бойтесь ошибаться, не бойтесь быть смешными. Чем больше мы ошибаемся, тем сильнее становимся. Меня всегда беспокоило то, что российская попса доминировала в украинском шоу-бизнесе. Мы выперли из украинского телепространства "Утреннюю звезду", запустили всеукраинский телевизионный детский конкурс "Крок до зирок" (1997 год). Затем вытеснили "Песню года" – создал авторский проект "Наша песня" (2004 год), который со временем изменил название и получил статус Национальной музыкальной премии "Украинская песня года", ежегодно когда это еще не было мейнстримом, традиционно в марте проводили масштабные Шевченковские вечера "Мы дети твои Украино!" (с 2008 года),концерты в мае к Международному Дню матери "Мамо,вична и кохана" (с 2008 года).

Воплотили беспрецедентный телемарафон украинской песни "Песня объединяет нас!" (2012 год), вошедший в мировую книгу рекордов Гиннеса как "Самый длительный музыкальный телемарафон национальной песни в прямом эфире".

Весь мир наблюдал за триумфом нашей страны и мы доказали, что является более самой певучей нацией. Без перерыва на рекламу и новости 5 суток в прямом эфире на Первом национальном телеканале звучала украинская песня – 110 часов, 3 минуты и 27 секунд с 29 марта по 2 апреля. Также музыкальные фестивали проводились в Крыму, открывали филиалы университета в русскоязычных регионах. Я чувствовал, что когда-то наши усилия "выстрелят" и потихоньку бил в одну точку, так сказать "ковырял скалу". Причем, не переставая подчеркивать: "Я не певец и не вокалист. Я – популяризатор украинской песни, украинского языка, украинской культуры, каждый проект вместе с командой мы реализовывали под лозунгом "Держим вместе украинскую волну"!

– Вы не певец, а собираете многотысячные залы. На крайнем юбилейном концерте "Я украинец" во Дворце спорта было более 10 тысяч зрителей! Как это?

– Как говорил один мудрый еврей, чтобы был хороший чай не жалейте заварки. Мы всегда создаем масштабные шоу – костюмы, грандиозные постановки с многочисленным балетом, виджеинг, спецэффекты. Удивить – значит победить. Мы дарим эмоции людям. Каждый концерт Михаила Поплавского – это еще и своеобразный творческий отчет КНУКиИ. Подготовка такого шоу – это практический опыт и значительный толчок дальнейшему развитию. Для меня важно, чтобы на сцену выходили молодые артисты, чтобы студенты понимали – добиться успеха может каждый, нужно только очень этого хотеть и много работать. Это моя патриотическая, политическая и жизненная позиция.

– Как оставаться собой и идти к своей цели, несмотря на критику.

– Не обсуждают того, кто ничего не делает. Я за свою жизнь сделал и делаю многое, а история рассудит. Я ошибался, падал – поднимался, падал – и снова поднимался. Я точно знал, чего хочу. Всегда будут люди, которые вас не воспринимают. И всегда будут люди, которые будут просто вас любить. Я всегда говорю студентам: Будьте на позитиве и действуйте! За вас никто не сделает ни родители, ни учителя, ни друзья. За вас сделаете только вы. У вас есть вы!

– В свои 24 года вы уже были руководителем районного дома культуры, имели, почти все. Но в один момент все оставили и уехали в Киев.

– Я понял, что мне нужно учиться, потому что в селе я бы спился и мне "наступили бы капци". Да, я имел многое, был уже женат, жил в трехкомнатной квартире, имел служебную "Волгу " с "оленем" на капоте, мотоцикл. Помню, предложил жене переехать в Киев. А она: "Или я, или Киев". Я выбрал Киев. Переехал, начал учиться и параллельно работать на пяти работах. Был даже воспитателем в общежитии "Киевресторантреста". Как бы тяжело мне ни было, я вкладывал в свой имидж и саморазвитие. Но все время мечтал накормить людей и думал, как стать успешным. Деньги нужны были для реализации моих проектов.

"Самый успешный проект моей жизни – Университет культуры"

– Мечты сбылись?

– А как же! Я реализовал свои мечты по максимуму.

– Сейчас о чем мечтаете?

– Я живу сегодняшним днем. Прошлое нам неподвластно, что будет завтра – не знаем. Это пришло с началом большой войны. Сейчас как: проснулся, встал на две ноги – значит жив и слава Богу! А дальше – на работу.

– На самом деле, оказалось, для счастья много не нужно.

– Моя формула счастья уже запатентована. Эмоциональный интеллект с творчески прикладным характером начинает и выигрывает! Это неугасающая енергия, сила духа и действия в достижении поставленных целей, которые стали украинским путем длиной в жизнь.

Это именно то, чему мы учим наших студентов – философии лидеров, философии победителей, вере в себя и любви к своей профессии. Вера – это магия. Я верил и горжусь сегодня самым успешным проектом моей жизни – Университетом культуры.

– Вы когда-нибудь думали о том, чтобы оставить его?

– Даже в мыслях не было! А вот другие этого хотели. При каждом президенте страны меня хотели сместить с должности, используя даже "грязные технологии" та я боролся и возвращался. В том числе через суды. Помню, во времена Кучмы ректоры даже петицию написали, что меня нужно устранить, потому что я был "неудобным" для них со своими реформаторскими идеями относительно изменения подходов к обучению и содержанию образования. Ко мне с этой петицией приходили и из СБУ. Но я тогда им ответил, говорю: "Проект "Поющий ректор" – это оперативная разработка СБУ". Они почесали затылки, пошли разбираться и больше не приходили.

– Вы самый взрослый среди топовых Инстаграм-блоггеров, публикуете исключительно украиноязычный контент и "разрываете" другие социальные сети. Сейчас у вас более 8 млн. 200 подписчиков в Инстаграм, больше только у президента Украины, в ТикТок – 1,5 миллиона, ваши клипы в YouTube набирают миллионные просмотры. Зачем все это вам нужно, вы так зарабатываете?

– Это мощный инструмент для популяризации и раскрутки Национального университета культуры и искусств, поддержки его имиджа и лояльности к бренду. Кстати, в этом году именно через соцсети мы набрали студентов. Нам нужно с целевой аудиторией общаться на молодежном сленге. Поэтому я создаю современный украиноязычный контент, продвигаю его в мировое информационное пространство через социальные сети. Моя миссия – вести за собой креативную, амбициозную и перспективную молодежь, которая будет творить новейшую историю Украины. Для меня это исключительно имиджевый инструмент для популяризации университета. Лучшая монетизация – это доверие и уважение, их не купишь. Мы создаем украинские проекты и популяризируем их. Хочу, чтобы наши украинские тренды были в топе и мир знакомился с нашей культурой, песней, кухней, традициями. Мы должны показать, что украинское – это модно, это в тренде и за этим будущее!

– У вас было предчувствие великой войны?

– Нет! Хотя я всегда говорил: бойтесь своих друзей, а не врагов. Но в кошмарном сне не мог предположить, что россия совершит нападение на Украину. Помню, ночь 24 февраля 2022 года я уже не спал. Слышал взрывы, видел, что танки заходят на Оболонь. Утром был в университете – решал, куда переселять наших студентов из общежития. Я не покинул Киев и каждый день был на работе. Тогда многие студенты и преподаватели жили в подвале университета.

– Вы ходите в укрытие?

– К студентам бывает хожу во время тревоги, чтобы поддержать их и зарядить оптимизмом. Общаемся, шутим, поем. Внушаю им веру, что все будет хорошо. Ибо если есть Вера – будет и Победа!

– В чем ваш секрет успеха?

– Мне не интересно, кто обо мне что думает и говорит. Главное, что я воспринимаю людей такими, какие они есть. Я всегда был самим собой, не пытался себя переделать. Нужно познать себя и найти свой уникальный путь. Это и есть успех! Верьте в себя. Мечтайте масштабно. Уверенно идите к своей цели. Удача любит упорных! Моя мечта сейчас – максимально успеть при жизни создать больше национальных проектов и оставить хороший след на земле!