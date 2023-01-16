''Здесь были праздники и смех детей'': сеть довело до слез видео с желтой кухней из дома в Днепре, куда попала ракета

Сеть облетело фото желтой кухни из многоэтажного дома в Днепре, куда 14 января попала российская ракета, разрушив сотни квартир и унеся десятки человеческих жизней. Впоследствии появилось видео с той же кухни, снятое незадолго до трагедии. На нем семья беззаботно празднует день рождения маленькой дочери.

Видео дня

Как выяснилось, желтая кухня находилась в квартире заслуженного тренера Украины по боксу Михаила Кореновского. Днепрянин погиб во время теракта, пока супруга и двое дочерей ждали его на улице. Видео семьи из той самой яркой кухни стало вирусным в TikTok и довело зрителей до слез (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"На этой кухне были праздники, смех и улыбки детей. Не стало Кореновского Михал Михалыча – мужа, отца, тренера и просто хорошего человека", – гласит описание под роликом.

На кадрах маленькая девочка задувает свечи на своем именинном торте. В это время папа держит на руках ее сестричку. Теперь девочки остались без отца, а их мама – без любимого мужа. Частично лишь уцелела яркая кухня, которая для многих украинцев стала очередным символом этой кровопролитной войны.

Комментаторы под видео оставляют: "Эта желтая кухня запомнится так же, как петушок в Бородянке", "Боль... сочувствие и ненависть", "Хоть и незнакомые люди, но так больно. Я не могу сдержать слез", "Оставили дочек без отца, жену без мужа. Забрали молодую жизнь", "Слезы душат", "Сердце кровью обливается", "Мурашки по коже и слезы градом. За что?", "У детей забирают все, а мир только наблюдает за зверством. За что такая судьба деткам?"

Напомним, 14 января одна из российских ракет попала в жилой девятиэтажный дом в Днепре, где проживали мирные люди. Найдены бездыханные тела больше 30 людей (из них 1 ребенок), ранения получили 73 (из них 14 детей). Более 400 человек из 236 квартир, от которых остались сплошные руины, нуждаются в новом жилье. Все подробности трагедии – в нашем материале.

В Воздушных силах ВС Украины сообщили: разрушения вызвала авиационная ракета Х-22. Она имеет боевую часть 950 кг и предназначена для уничтожения авианосных групп в море.

Как писал OBOZREVATEL, ранее шоумен Андрей Бедняков эмоционально отреагировал на жуткую трагедию, случившуюся в Днепре 14 января. В ответ на это российские "фанаты" звезды начали присылать ему новые порции пропагандистского бреда, называя теракт "фейком".

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