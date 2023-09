Воин ВСУ из Прикарпатья, который играет на трембите в полях Донбасса, довел украинцев до мурашек

Супруги фотографов из Украины Константин и Владислава Либеровы, которые с первых дней полномасштабной войны освещают события на фронте, растрогали сеть историей о бойце 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" по имени Богдан. Он из Прикарпатья, а сейчас воюет на Донбассе, где не оставляет свой музыкальный инструмент – трембиту.

Когда-то этот уникальный украинский музыкальный инструмент Богдану подарили друзья как сувенир, но в конце концов это переросло в настоящее увлечение. Так что даже на фронте, между героическими противостояниями оккупантам, мужчина уделяет игре на трембите время. Его невероятной историей Либеровы поделились на личной странице в Instagram (чтобы посмотреть фото и видео, докролльте до конца страницы).

"Имели честь стать свидетелями чего-то столь мощного, что мурашки по телу", – сразу поделились фотографы своим впечатлением от знакомства с воином.

Как отметили Либеровы, Богдан регулярно читает о трембите, смотрит о ней ролики на YouTube, а в свободное время – практикуется.

"На рассвете он выезжает подальше от людей, и пронизывает землю и воздух Донецкой области мощными звуками, которые будто высечены у нас в генетическом коде", – оставили под соответствующими кадрами муж и жена, которые услышали и увидели игру защитника.

Фотографы рассказали, что дома героя ждет маленькая дочь Настя. Она сделала для отца особый подарок – игрушечную собачку, которая в конце концов стала талисманом воина. Он всегда носит ее в кармане бронежилета и верит – именно оберег ребенка защищает его в боях.

Более того, Настя дома имеет такую же игрушку. Девочка договорилась с папой, что когда тот вернется, они совершат обмен, а потому Богдан хочет как можно быстрее встретиться с семьей.

История воина тронула сеть до слез. В комментариях украинцы оставляют: "Богдан – мой родственник, и он родом из Прикарпатья. Наш защитник уже много лет. Пусть бережет Бог его и всех наших ребят!" "Это просто какая-то невероятная история. Только Божьего благословения прославленному воину и защиты пресвятой Богородицы. Пусть ее покров будет для него броней и никакая холера его не тронет. Слава Украине!", "Действительно мурашки по коже от звука трембиты, пусть все Святые оберегают вас, Богдана и его собратьев, спасибо за столь мощные фото", "Аж представляю, как орки повс**ались от такого будильника", "Я не могу даже описать своих эмоций. Это так прекрасно, но одновременно разрывает сердце", "С трембитой на Донетчине – это круто!"

