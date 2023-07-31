Видео, как четырехлетний мальчик пришел навестить своего папу-героя к памятной доске павших, довело сеть до слез

Украинцев до слез растрогало видео, на котором четырехлетний мальчик по имени Назар из Хмельницкого бежит на "встречу" к своему папе – погибшему герою Украины Алексею Янину. Портрет защитника, который отдал свою жизнь в бою с оккупантами, разместили в центре его родного города как часть большой памятной инсталляции. Именно туда приходит ребенок с мамой, чтобы повидаться с папой.

Видео дня

Видео стало вирусным в сети. Его распространили артисты и блогеры, признаваясь, что не смогли сдержать слез при просмотре (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Увидев черно-белый снимок отца, Назар бросился к нему и попытался обхватить своими крошечными ручками.

"Привет папа. Мы так давно не приходили", – произнесла за кадром вдова бойца Тамара Янина, пока ее сын обнимал потрет отца.

"Сердце разрывается", "Боль невероятная, а людям, потерявшим отца, мужа, сына, брата... Им с этим надо жить. Я не представляю откуда у них силы. Спасибо каждому Герою", "Как это больно. Все женщины, потерявшие свое сердце, Вы Героини! Благодарность и поклон за Вашу силу и отвагу!", "Слезы сами котятся от увиденного", "Сердце на куски", "Просто рыдаю", – оставляют под кадрами интернет-пользователи.

Видео поделился, в частности, известный ведущий Анатолий Анатолич. Он подписал его так: "Мне как отцу очень больно это видеть. И тем более понимать, что это не кадр из фильма на Netflix, а реальная жизнь. Реальная улица в Хмельницком. Реальная украинская семья и страшная украинская реальность. Сын бежит к фотографии своего папы-героя, который погиб в боях в начале полномасштабного вторжения. В рядах первых храбрецов, которые не сдали Украину, когда никто в мире у нас не верил. Вечная слава Украинским Героям".

Тамара Янина отреагировала на пост ведущего и поблагодарила в комментариях всех, кто хранит память о погибшем воине и поддерживает тем самым их семью.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в сети также стало вирусным трогательное видео, на котором маленькая девочка в слезах зовет своего папу. Однако он отозваться на ее плач уже не сможет – мужчина героически погиб в бою с оккупантами, защищая свою семью и каждого украинца. У бойца, помимо дочери, осталась супруга и младший сын.

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