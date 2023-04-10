Сеть довело до слез видео с маленькой девочкой, скучающей по погибшему на войне папе: он теперь в сердечке

В сети стало вирусным трогательное видео, на котором маленькая девочка в слезах зовет своего папу. Однако он отозваться на ее плач уже не сможет – мужчина героически погиб в бою с оккупантами, защищая свою семью и каждого украинца. У бойца, помимо дочери, осталась супруга и младший сын.

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Соответствующее видео разместила в TikTok мама малышей, которая похоронила любимого. В описании под роликом она рассказала, как трудно детям свыкнуться с тем, что папы больше нет (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Хочу, чтобы все видели, как больно моему ребенку, каждый день мы выходим на улицу и смотрим на звезды. Что бы я ни купила деткам: вещи, игрушки, поездки на отдых, веселье, как бы я ни старалась угодить им во всем, папу не заменит никто и ничто... Я благодарна тебе, мой Герой, что я могу жить и видеть голубое небо", – растрогала женщина сеть своими словами.

На кадрах мама подбегает к дочери и спрашивает, почему та плачет. Малышка сквозь слезы отвечает: "Я к папе хочу". Женщина пытается успокоить ребенка и спрашивает: "Ты же знаешь, где папа?" Девочка без слов прикладывает руку к груди, а ее маленький братик помогает с ответом и говорит: "В сердечке".

Позже детки, уже успокоившись, произнесли: "Наш папа – герой", а мама напомнила, что они никогда не должны об этом забывать.

Интернет-пользователи не смогли сдержать слез от увиденного. В комментариях они писали: "Почему-то хочется сказать: "Простите"... Чувствую себя бессильной перед вашим горем", "Боже, какая сумасшедшая цена этой войны! Так этого ребенка обнять хочется", "Тот случай, когда мне, 30-летнему суровому мужику, трудно сдержать слезы. Дети ни в чем не виноваты, и отец для них – часть их маленького мира", "Сердце разрывается", "Детки... Теперь папа в сердечке. Пускай в их жизни это будет единственное горе. Пускай будут здоровыми и счастливыми".

Как писал OBOZREVATEL ранее, сеть растрогало видео, на котором стихотворение "Крила" украинской писательницы Лины Костенко продекламировал прямо на фронте боец ВСУ. Он показал "крылья" воинов Вооруженных сил, чем довел зрителей до слез.

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