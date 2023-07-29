В сети распространили историю об одессите, который требует у бывшей более 200 тыс. расходов на нее и семью: почему это фейк

В сети активно распространяется фейковая история об одессите, который якобы "выставил чек" своей бывшей девушке после расставания на сумму более 200 тысяч гривен. Доверчивые пользователи начали спорить, насколько корректно поступил "украинец", даже не подозревая, что это неправдивая история.

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Свои истоки фейк берет в российском сигменте Twitter, где подобная история распространилась несколько лет назад. OBOZREVATEL разобрался, почему никакого "жадного" одессита не существует (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В украинских Telegram-каналах и на просторах украиноязычного Twitter появился вброс под видом распечатанного "чека" за подарки, долги и вложения якобы одессита. В письме он обращается к своей девушке по имени Настя, у которой просит вернуть средства.

В частности, деньги за технику, которую ей покупал, коммунальные услуги, одежду, долги и подарки всей семье. В одном из пунктов говорится о праздновании дня рождения отца Насти в Аркадии – одесском курорте.

Украинцы, которых возмутила жадность автора письма, начали отстаивать права девушки, а другие пользователи высказались в защиту парня. Впрочем, эта история фейковая, как отметили, в частности, и в комментариях.

В сети можно найти очень похожую фотографию, но уже другого письма и других пунктов, которые никак не перекликаются с Одессой. В оригинале письмо было адресовано "Лене", а бывший просил вернуть средства в рублях, а не гривнах.

Пост датирован 2020 годом, хотя, возможно, появился и раньше. У российского фейка с оригиналом есть несколько сходств: первые абзацы письма полностью совпадают, а некоторые пункты повторяются. Например, духи матери, расходы на бензин, долги, очки и т.д.

Ранее OBOZREVATEL писал, что к годовщине Крещения Киевской Руси российским пропагандистам выдали новые методички, как врать жителям страны-агрессора об этом событии.

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