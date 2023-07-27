К годовщине Крещения Киевской Руси российским пропагандистам выдали новые методички, как врать жителям страны-агрессора об этом событии. В РФ в эту дату (28 июля) будут рассказывать выдумки про "нацистов киевского режима", а также о том, как польские короли "насаждали католицизм и униатство на оккупированных исконно русских территориях".

Видео дня

О содержании методички рассказало российское издание "Медуза". Ее разослали от администрации российского диктатора Путина всем провластным пропагандистским СМИ.

Само Крещение российским "журналистам" в своих материалах Кремль приказал называть "ключевым поворотом российской истории" и "точкой становления государственности", которое превратило "восточнославянские племена" в "единый народ".

В "документе", как обычно, особое внимание уделено "противникам России", которые якобы боролись с православием в Украине, Беларуси и Польше. Про последнюю, в частности, говорится: "Польские короли насаждали католицизм и униатство на оккупированных исконно русских территориях, чтобы раздробить народ и подчинить его себе".

Что касается Украины, то пропагандистам указали писать в своих статьях бредни о том, что страна ведет "борьбу" против Украинской православной церкви чтобы "уничтожить духовные связи братских народов".

Исправить ситуацию с православием в Украине, по оценке авторов методички, должен, конечно же, кремлевский диктатор Путин, который начал в Украине кровавую войну и каждый день убивает ракетами украинский народ. Пропагандисты обязаны объяснить россиянам, что именно он якобы "вернул России миссию защитницы православной веры".

В личную заслугу диктатору также ставится "поддержка возрождения православия" и "реставрация церквей" в России.

К слову, в методичке нет ни слова о том, что российские оккупационные войска ракетным ударом по Одессе разрушили Спасо-Преображенский собор.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские пропагандисты на росТВ размечтались о "прогулке" "вагнеровцев" на территорию Польши. Они заявили, что никакой забор на польско-беларуской границе не помешает наемникам устроить "бавовну" на аэродроме в Жешуве.