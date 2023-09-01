Тетради с 'вагнерами', дети в военной форме и пропаганда: как в России превратили День знаний в 'победобесие'

В стране-террористке России праздник первого звонка, День знаний, превратили в очередное "победобесие", в котором эксплуатируют детей. Школьников, которые часто еще не могут читать и писать, заставляют проявлять свою "патриотическую" позицию и восхвалять оккупантов.

Видео дня

Для этого детям выдали тетради с "зеками-вагреновцами", напялили на них военную форму и заставили петь провоенные песни. OBOZREVATEL расскажет и покажет, в какой "шабаш" россияне превратили начало учебного года (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Тетради с "вагнеровцами"

Российские дети начали распространять в сети свою новую канцелярию – тетради с логотипом ЧВК "Вагнер". Обложки с черепами, "зеками" и камуфляжем особенно понравились "ни в чем невинным деткам".

Больше флагов

В этом году РФ не поскупилась на "патриотические" украшения для школьных праздников. Каждому выдали по флагу ростом с него самого и заставили махать в такт пропагандистской песне Шамана "Встанем". То, что за тканью не было видно виновников праздника – детей – никого не беспокоило.

Линейка в стиле "СВО"

Самых младших детей, еще не способных самостоятельно мыслить и анализировать, в Нижнем Новгороде решили нарядить у оккупантов. Им выдали мини-форму, в которой заставили явиться на первый звонок.

Пропаганда

На отдельных видео из разных городов РФ видно, что учителя прямо на празднике начали рассказывать детям пропаганду о "большой победе", "героях России" и т.д. Чтобы не быть голословными, к школьникам пригласили террористов. Кстати, некоторым русским детям пришлось добираться в школу на лодке, чтобы послушать ложь оккупантов.

Ранее OBOZREVATEL писал, что украинские звезды отправили своих малышей в школу. Как выглядели дети и как они провели этот день – читайте по ссылке.