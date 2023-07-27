Россияне открыли на оккупированной Херсонщине памятник режиссеру фильма 'Любить по-русски'

Российское военно-историческое общество (РВИО) открыло во временно оккупированной Херсонской области памятник актеру и режиссеру Евгению Матвееву. Монумент захватчики разместили в селе Новоукраинка Скадовского района, где в 1922 году появился на свет кинодеятель.

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Несмотря на то что родился Матвеев в Украине, украинским режиссером он никогда не считался. Об этом пишут и сами пропагандисты, которые в новостях об открытии памятника представляют кинематографиста как "любимца многих поколений россиян".

Открыть монумент Матвееву в оккупированном селе россияне решили якобы для местных жителей, которые "помнят и очень гордятся земляком". Самое интересное, что в Новоукраинке режиссер, согласно данным из его биографии, прожил всего до четырех лет.

На торжественное открытие памятника, рядом с которым разместили вражеские российские триколоры, пришли зампредседателя РВИО Николай Овсиенко, а также зампредседателя "правительства" Херсонской области Сергей Черевко. Коллаборант для этого даже нарядился в футболку с буквой Z.

В пропагандистских СМИ пишут: "Евгения Матвеева помнят и любят многие поколения россиян за незабываемые роли в картинах "Поднятая целина", "Цыган", "Родная кровь", "Судьба", "Любовь земная", "Солдаты свободы" и "Любить по-русски".

В РВИО рассказали, что в 2023 году они собираются открыть еще несколько мемориалов в оккупированных украинских регионах, в том числе в так называемых Л/ДНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. Памятник Матвееву стал первым таким объектом в этом году, а благодаря работе украинских защитников он же будет последним.

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