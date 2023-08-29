Голосование будет платным, деньги пойдут на ВСУ: TikTok-президент Лебигович назвал дату 'выборов'

Известный украинский стример Михаил Лебига, которого окрестили "кандидатом в президенты Лебиговичем", использовал безумный ажиотаж вокруг прикола для помощи ВСУ. Он совместно с фондом "Повернись живим" объявил о "выборах" в Украине, где можно будет отдать голос за вымышленного кандидата, заплатив 100 гривен.

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Сбор будет выглядеть максимально похожим на настоящие выборы главы Украины, но вместо использованных бюллетеней избиратели смогут пожертвовать средства на армию. За них для воинов приобретут что-то грандиозное, о чем блогер пока не может рассказать. Такое заявление он сделал в своем TikTok, где оно набрало более 2,5 млн просмотров (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Это все большой прикол, который вышел за все рамки и за все грани. Я никогда не пойду ни в депутаты, ни в президенты, хорошо? Но это доказывает, что мы все с вами живем в свободной демократической стране, и если вы кого-то захотите – вы его выберете", – начал свою "предвыборную кампанию" Михаил Лебига.

Он заявил, что пустит ажиотаж в правильное русло – на помощь ВСУ. Чтобы сделать сбор тематическим и интересным, блогер решил провести его в виде выборов.

"Ваш 1 голос – это 100 гривен, которые вы сможете сложить, прийти и бросить в баночку. Избирательные участки будут в 8 городах Украины. Если вы живете в них, приходите, делайте плакаты, лозунги, агитацию и отдавайте свой голос за Лебиговича", – объявил стример.

Принять участие в этом уникальном событии смогут жители Киева, Днепра, Львова, Черновцов, Ивано-Франковска, Хмельницкого, Луцка и Тернополя. Для желающих приобщиться из других городов будет создана банка для донатов.

Осторожно, видео содержит нецензурную лексику!

"Голосование" состоится 3 сентября с 16:00 до 20:00. В другом видео Лебига дал понять, что за собранные средства приобретут что-то полезное для военных, однако добавил, что пока не может рассекретить эту покупку.

Напомним, шум вокруг "кандидата в президенты Лебиговича" поднялся всего неделю назад и охватил всю Украину. Из-за шутки на стриме пользователи сети начали массово "поддерживать" своего интернет-лидера, создавая для него агитационные открытки, песни и плакаты. Некоторые храбрецы даже набили татуировку с лицом стримера.

"Балотируется" он якобы от "Партии рейгонов" в бюллетене под номером 5, однако в сети для "кандидата" придумали и другие партии, одна из которых – "Слуга калорий". Более подробно о том, как на шутку реагировал сам Михаил Лебига и почему его имя уже прозвучало в Верховной Раде – читайте здесь.

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