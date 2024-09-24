Ни одна русская песня не попала в тренды YouTube: топ-30 хитов, которые слушают украинцы. Видео
Почти каждый день в украинских музыкальных трендах YouTube можно увидеть несколько песен российских исполнителей, которые либо умалчивают войну, либо ее поддерживают. Эмансипация от культурного достояния страны-террориста так и не смогла окончательно произойти, хотя любовь к якобы "лучшей" музыке была одним из поводов вооруженной агрессии что в 2014, что в 2022 годах.
Как видим, украинцы не собираюсь отказываться от финансовой помощи России, ведь каждая секунда прослушивания песни артиста-россиянина превращается в рубль в казне РФ. Впрочем, на сегодня, 24 сентября, в топ-30 песен в трендах YouTube нет ни одного трека артиста из страны-агрессора. OBOZ.UA собрал весь список.
Что интересно, по нашим наблюдениям, за последний год случаев, когда во вкладке "Популярное" происходило подобное, было всего два: 7 ноября 2023 года и сегодня, 24 сентября, 2024 года.
OSTY, KLAVDIA PETRIVNA – НЕ ЛЯКАЙ
YAKTAK – Ендорфін
Teddy Swims – Bad Dreams
Океан Эльзы – Мукачево
Klavdia Petrivna – Знайди мене
100лиця – На пафосі
DIBROVA – Одна на все життя
Klavdia Petrivna – Їде дах
Linkin Park – The Emptiness Machine
Тина Кароль – Що ти наробила
KRISTONKO – Хочу повірити
Schmalgauzen – Втомлена стріт
Колін – Відьми
MamaRika – КАЖАНИ
АНТИТІЛА – ВДОМА
NAPEREXRESTI – На повторі
kavabanga Depo kolibri – Останнє літо
Океан Эльзы – Шіле
KOLA – ШІ
MONATIK – Назавжди
Александр Положинский & Тарас Петриненко – ЧАС
YAROMIYA – ЗАРУЧЕНА
kavabanga Depo kolibri – Аромат (KAVA, ROMMEDIA Remix)
Тина Кароль – Нічка
Parfeniuk – Вітер
NORD DIVISION & SERGIO TACCHINI – ЦЕ ВІЙНА
BANDA UA – ТА ТИ ШО
Ранее OBOZ.UA писал, что украинцы в начале сентября вывели в тренды YouTube сразу шесть российских песен, пока РФ убивает ракетами детей и взрослых.
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