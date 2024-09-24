Ни одна русская песня не попала в тренды YouTube: топ-30 хитов, которые слушают украинцы. Видео

Почти каждый день в украинских музыкальных трендах YouTube можно увидеть несколько песен российских исполнителей, которые либо умалчивают войну, либо ее поддерживают. Эмансипация от культурного достояния страны-террориста так и не смогла окончательно произойти, хотя любовь к якобы "лучшей" музыке была одним из поводов вооруженной агрессии что в 2014, что в 2022 годах.

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Как видим, украинцы не собираюсь отказываться от финансовой помощи России, ведь каждая секунда прослушивания песни артиста-россиянина превращается в рубль в казне РФ. Впрочем, на сегодня, 24 сентября, в топ-30 песен в трендах YouTube нет ни одного трека артиста из страны-агрессора. OBOZ.UA собрал весь список.

Что интересно, по нашим наблюдениям, за последний год случаев, когда во вкладке "Популярное" происходило подобное, было всего два: 7 ноября 2023 года и сегодня, 24 сентября, 2024 года.

OSTY, KLAVDIA PETRIVNA – НЕ ЛЯКАЙ

YAKTAK – Ендорфін

Teddy Swims – Bad Dreams

Океан Эльзы – Мукачево

Klavdia Petrivna – Знайди мене

100лиця – На пафосі

DIBROVA – Одна на все життя

Klavdia Petrivna – Їде дах

Linkin Park – The Emptiness Machine

Тина Кароль – Що ти наробила

KRISTONKO – Хочу повірити

Schmalgauzen – Втомлена стріт

Колін – Відьми

MamaRika – КАЖАНИ

АНТИТІЛА – ВДОМА

NAPEREXRESTI – На повторі

kavabanga Depo kolibri – Останнє літо

Океан Эльзы – Шіле

KOLA – ШІ

MONATIK – Назавжди

Александр Положинский & Тарас Петриненко – ЧАС

YAROMIYA – ЗАРУЧЕНА

kavabanga Depo kolibri – Аромат (KAVA, ROMMEDIA Remix)

Тина Кароль – Нічка

Parfeniuk – Вітер

NORD DIVISION & SERGIO TACCHINI – ЦЕ ВІЙНА

BANDA UA – ТА ТИ ШО

Ранее OBOZ.UA писал, что украинцы в начале сентября вывели в тренды YouTube сразу шесть российских песен, пока РФ убивает ракетами детей и взрослых.

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