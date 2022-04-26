Книга украинской писательницы получила особое отличие литературной премии ЕС: о чем она

Книга "Спросите Миечку" молодой украинской писательницы, переводчицы и исследовательницы Евгении Кузнецовой была награждена особым отличием Премии Европейского Союза по литературе (the EUPL). Роман рассказывает о жизни двух сестер, которым "немного за тридцать". Оставив все проблемы и забыв о жизненных перипетиях, женщины уезжают на лето к бабушке, где возвращаются в детство.

О награде писательницы сообщается на сайте Представительства Европейского Союза в Украине. Ежегодно в конкурсе принимают участие авторы из всех стран-участниц программы "Креативная Европа".

Премия 2022 года отличается от предыдущих, поскольку были внесены некоторые изменения в ее организации. В этот раз европейское жюри выбрало одного победителя и пять номинантов, получивших специальные награды. Среди них – и украинка. Она оказалась в одном списке с бельгийкой Геой Шотерс ("Трофей"), боснийкой Сладжаной Ниной Перкович ("В канаве"), ирландцем Тадхгом Мак Доннагайном ("Мадам Лазар") и испанцем Якобо Бергарешем ("Идеальные дни").

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Главный победитель этого года – писатель из Грузии Ива Пезуашвили и его роман "Мусоропровод".

Премия Европейского Союза по литературе отмечает молодых писателей-фантастов из ЕС и за его пределами.

"ЕС поддерживает молодых и талантливых писателей из Украины. Хочу поздравить Евгению Кузнецову с ее вкладом в современный литературный мир Европы. Особое отличие она получила вполне заслуженно. Это достижение еще раз подчеркивает талант украинцев не только в военной сфере, но и в сфере культуры и креативности", – отметил посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

Отметим, Евгения родилась и провела детство в украинском селе Хомутинцы. Окончила Киевский национальный университет, получив степень доктора философии по литературному анализу в Испании. Сейчас работает в области медиа-исследований, уделяя особое внимание на репортажи, касающиеся конфликтов и противодействия дезинформации.

Книга "Спросите Миечку" вошла в шорт-лист "Книги года BBC News Украина" в 2021 году. Роман называют женской утопией. В нем читатель знакомится с героинями, которые отличаются друг от друга жизненным опытом, статусом, любовной историей, однако умеют гармонировать в женском пространстве.

Как писал OBOZREVATEL ранее, известный украинский поэт, писатель и музыкант Сергей Жадан получил немецкую Премию Свободы от фонда легендарного журналиста и издателя Франка Ширрмахера. Денежную составляющую, а это 10 тысяч швейцарских франков (около 318 тысяч гривен), кульутрный и общественный деятель пообещал пожертвовать на волонтерские потребности.