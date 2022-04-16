Как выглядел Иисус Христос на самом деле: ученые воспроизвели внешность. Фото

Писатель-исследователь Сара Прюитт заявила, что то, каким мир сегодня представляет Иисуса Христа, не соответствует действительности – общепринятая внешность с голубыми глазами, длинными волосами и определенным цветом кожи, скорее всего, была другой. Она подтвердила теорию профессора христианского происхождения Джоан Тейлор о том, что Сын Божий внешне ничем не выделялся и более того, был похож на простого еврейского мужчину.

Сара Прюитт объяснила, что большинство сведений о внешнем виде Иисуса исходит из первых четырех книг Нового Завета, пишет Express. Ему было около 30 лет, когда начал свое служение, однако о том, как Он выглядел, Библия не говорит.

"Когда Иисуса арестовали в Гефсиманском саду перед, Иуда Искариот должен был указать на Иисуса своим солдатам среди учеников — вероятно, потому, что все они казались похожими друг на друга", – сказала исследователь.

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Поскольку о физической внешности Иисуса никто не знает, было создано множество теорий. На протяжении многих поколений в западных культурах Христа часто изображали бородатым, светлокожим мужчиной с голубыми глазами и длинными светло-каштановыми или светлыми волосами.

Прюитт в издании History заявила, что по некоторым данным "Он, вероятно, выглядел совсем не так, как его долгое время изображали". Такую точку зрения разделяла профессор Джоан Тейлор. По ее словам, многие из традиционных идеалов внешности Иисуса, вероятно, были далеки от истины.

"Что бы ни представляли некоторые художники, такие как создатель фрески на Крите, вряд ли у Иисуса были голубые глаза. Я думаю, что наиболее близкое соответствие тому, как на самом деле выглядел Иисус, обнаруживается в изображении Моисея на стенах синагоги 3-го века в Дура-Европос", – говорила Джоан Тейлор.

Поскольку Иисус, по ее словам, не выделялся и был обычной внешности, профессор привела в пример Моисея, представленного в неокрашенных одеждах, с ярко-выраженным скулами, отметив, что Христос вероятнее всего был похожим на него.

"Во всяком случае, этот образ гораздо правильнее в качестве основы для представления об историческом Иисусе, чем ставшие общепринятыми экранизации византийского Иисуса: коротковолосый, с небольшой бородкой, в короткой тунике, с коротким рукава и гиматий", – заявляла Тейлор.

Историк из Бирмингемского университета Марк Гудакр, прокомментировал сериал о Сыне Божьем, отметив, что кожа Иисуса должна была быть "оливкового цвета" и "смуглой" согласно предложенным исследованиям.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, когда на самом деле родился Иисус Христос. Исследователи утверждают, что настоящая же дата рождения неизвестна, но у них есть несколько предположений, о которых можно прочитать в нашем материале.