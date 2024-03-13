Как Птеродактль провел выходные. Украинец устроил сюрприз для сына, забывшего любимую игрушку в садике, и стал звездой сети

Киевлянин по имени Саша Кульчицкий поделился историей о любимой игрушке своего сына Льва и растрогал сеть. Украинец устроил плюшевому Птеродактилю незабываемые выходные, сделав своему сыну сюрприз.

Пост завирусился в соцсети Х (Twitter). В нем Кульчицкий рассказал о том, как жена с ребёнком уехала из Киева на выходные.

Однако на вокзале мальчик вспомнил, что забыл свою игрушку в детском саду и расплакался. "Я пообещал, что заберу Птеродактиля, мы будем играть, чтобы ему не было грустно", – написал киевлянин на своей странице. Он пообещал сыну отправлять фотоотчет.

По словам Кульчицкого, два дня игрушечный товарищ "жил свою лучшую жизнь". Автор поста пожелал пользователям хоть иногда проживать "такие же ненапряжные выходные, как у Птеродактиля".

Киевлянин добавил, что сын был в восторге, хотя отец все же "спалился" на одном из снимков: на нем изображено, как Птеродактиль пишет своему хозяину, что любит его. "Левчик сказал, что это на самом деле написал я, ведь Птеродактиль не умеет писать", – заметил Саша Кульчицкий.

Но, похоже, отец решил поделиться снимками не только со своим сыном. За два дня пост собрал более 200 тысяч просмотров и 9 тысяч лайков. Украинцы поделились своими впечатлениями от треда:

"Когда вырасту, хочу быть как вы".

"Нам так не жить".

"Там, где он "летал" меня просто порвало".

"Какой кайфовый тред. Спасибо, за хорошее настроение и улыбку".

"Стало немного лучше жить на свете, спасибо".

"Это гениально! Особенно полет".

"Невероятно продуктивный птеродактиль".

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