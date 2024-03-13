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Как Птеродактль провел выходные. Украинец устроил сюрприз для сына, забывшего любимую игрушку в садике, и стал звездой сети

Карина Вишнякова
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4 минуты
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Как Птеродактль провел выходные. Украинец устроил сюрприз для сына, забывшего любимую игрушку в садике, и стал звездой сети

Киевлянин по имени Саша Кульчицкий поделился историей о любимой игрушке своего сына Льва и растрогал сеть. Украинец устроил плюшевому Птеродактилю незабываемые выходные, сделав своему сыну сюрприз.

Пост завирусился в соцсети Х (Twitter). В нем Кульчицкий рассказал о том, как жена с ребёнком уехала из Киева на выходные.

Как Птеродактль провел выходные. Украинец устроил сюрприз для сына, забывшего любимую игрушку в садике, и стал звездой сети

Однако на вокзале мальчик вспомнил, что забыл свою игрушку в детском саду и расплакался. "Я пообещал, что заберу Птеродактиля, мы будем играть, чтобы ему не было грустно", – написал киевлянин на своей странице. Он пообещал сыну отправлять фотоотчет.

Как Птеродактль провел выходные. Украинец устроил сюрприз для сына, забывшего любимую игрушку в садике, и стал звездой сети
Как Птеродактль провел выходные. Украинец устроил сюрприз для сына, забывшего любимую игрушку в садике, и стал звездой сети

По словам Кульчицкого, два дня игрушечный товарищ "жил свою лучшую жизнь". Автор поста пожелал пользователям хоть иногда проживать "такие же ненапряжные выходные, как у Птеродактиля".

Как Птеродактль провел выходные. Украинец устроил сюрприз для сына, забывшего любимую игрушку в садике, и стал звездой сети
Как Птеродактль провел выходные. Украинец устроил сюрприз для сына, забывшего любимую игрушку в садике, и стал звездой сети
Как Птеродактль провел выходные. Украинец устроил сюрприз для сына, забывшего любимую игрушку в садике, и стал звездой сети

Киевлянин добавил, что сын был в восторге, хотя отец все же "спалился" на одном из снимков: на нем изображено, как Птеродактиль пишет своему хозяину, что любит его. "Левчик сказал, что это на самом деле написал я, ведь Птеродактиль не умеет писать", – заметил Саша Кульчицкий.

Как Птеродактль провел выходные. Украинец устроил сюрприз для сына, забывшего любимую игрушку в садике, и стал звездой сети
Как Птеродактль провел выходные. Украинец устроил сюрприз для сына, забывшего любимую игрушку в садике, и стал звездой сети
Как Птеродактль провел выходные. Украинец устроил сюрприз для сына, забывшего любимую игрушку в садике, и стал звездой сети
Как Птеродактль провел выходные. Украинец устроил сюрприз для сына, забывшего любимую игрушку в садике, и стал звездой сети

Но, похоже, отец решил поделиться снимками не только со своим сыном. За два дня пост собрал более 200 тысяч просмотров и 9 тысяч лайков. Украинцы поделились своими впечатлениями от треда:

"Когда вырасту, хочу быть как вы".

"Нам так не жить".

Как Птеродактль провел выходные. Украинец устроил сюрприз для сына, забывшего любимую игрушку в садике, и стал звездой сети
Как Птеродактль провел выходные. Украинец устроил сюрприз для сына, забывшего любимую игрушку в садике, и стал звездой сети

"Там, где он "летал" меня просто порвало".

"Какой кайфовый тред. Спасибо, за хорошее настроение и улыбку".

Как Птеродактль провел выходные. Украинец устроил сюрприз для сына, забывшего любимую игрушку в садике, и стал звездой сети
Как Птеродактль провел выходные. Украинец устроил сюрприз для сына, забывшего любимую игрушку в садике, и стал звездой сети

"Стало немного лучше жить на свете, спасибо".

"Это гениально! Особенно полет".

"Невероятно продуктивный птеродактиль".

Как Птеродактль провел выходные. Украинец устроил сюрприз для сына, забывшего любимую игрушку в садике, и стал звездой сети
Как Птеродактль провел выходные. Украинец устроил сюрприз для сына, забывшего любимую игрушку в садике, и стал звездой сети
Как Птеродактль провел выходные. Украинец устроил сюрприз для сына, забывшего любимую игрушку в садике, и стал звездой сети
Как Птеродактль провел выходные. Украинец устроил сюрприз для сына, забывшего любимую игрушку в садике, и стал звездой сети

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