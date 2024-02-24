Будто из какого-нибудь мультика. Австралийка обнаружила во дворе странное существо с розово-черными глазами: фото шокировало всех

Жительница Сиднея была озадачена, увидев во дворе своего дома загадочное существо. Женщина выложила фото в сеть, пытаясь узнать, что это за насекомое.

Однако пользователи прежде всего назвали его "самой милой вещью в мире" из-за необычного вида. Об этом сообщает Daily Mail.

Австралийка заметила коричневое насекомое, похожее на улитку, свернувшуюся у живой изгороди в саду. Странное создание, похожее на крошечную гусеницу, имело розово-черные глаза, что напоминало персонажей мультфильмов.

Она сделала несколько фотографий насекомого и выложила их в Facebook, пытаясь найти ответ. "Кто знает, что это за странное маленькое существо?" – спросила женщина.

Несколько пользователей прокомментировали пост, пытаясь угадать, что это за создание. Некоторые из них думали, что это подделка. "Я серьезно подумал, что это чулок странной формы", – написал один из комментаторов. Другие же не могли сдержать своих эмоций: "Это самая милая вещь, которую я когда-либо видел".

Эндрю Митчелл, энтомолог из Австралийского музея, сказал, что это существо является личиночной формой бледно-коричневой ястребиной моли и имеет ботаническое название Theretra latreillii. "Насекомые чаще всего встречаются на виноградных лозах и достаточно распространены, особенно в это время года", – сказал он.

Тело насекомого имеет выразительный коричневый или зеленый цвет, позволяющий существу маскироваться от хищников. Глаза удивительной формы также используются, чтобы защитить себя.

"В случае угрозы они надувают переднюю часть своего тела, поднимают ее в воздух, немного подкручивают голову и могут выглядеть достаточно убедительно, как змея, если смотреть спереди", – объяснил эксперт. Гусеницы часто встречаются в пригородных садах, они не кусаются и не жалят, но могут выделять зеленую жидкость, если их побеспокоить.

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