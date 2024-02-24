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Будто из какого-нибудь мультика. Австралийка обнаружила во дворе странное существо с розово-черными глазами: фото шокировало всех

Карина Вишнякова
Lite
2 минуты
1,4 т.
Будто из какого-нибудь мультика. Австралийка обнаружила во дворе странное существо с розово-черными глазами: фото шокировало всех

Жительница Сиднея была озадачена, увидев во дворе своего дома загадочное существо. Женщина выложила фото в сеть, пытаясь узнать, что это за насекомое.

Однако пользователи прежде всего назвали его "самой милой вещью в мире" из-за необычного вида. Об этом сообщает Daily Mail.

Будто из какого-нибудь мультика. Австралийка обнаружила во дворе странное существо с розово-черными глазами: фото шокировало всех

Австралийка заметила коричневое насекомое, похожее на улитку, свернувшуюся у живой изгороди в саду. Странное создание, похожее на крошечную гусеницу, имело розово-черные глаза, что напоминало персонажей мультфильмов.

Будто из какого-нибудь мультика. Австралийка обнаружила во дворе странное существо с розово-черными глазами: фото шокировало всех

Она сделала несколько фотографий насекомого и выложила их в Facebook, пытаясь найти ответ. "Кто знает, что это за странное маленькое существо?" – спросила женщина.

Несколько пользователей прокомментировали пост, пытаясь угадать, что это за создание. Некоторые из них думали, что это подделка. "Я серьезно подумал, что это чулок странной формы", – написал один из комментаторов. Другие же не могли сдержать своих эмоций: "Это самая милая вещь, которую я когда-либо видел".

Будто из какого-нибудь мультика. Австралийка обнаружила во дворе странное существо с розово-черными глазами: фото шокировало всех

Эндрю Митчелл, энтомолог из Австралийского музея, сказал, что это существо является личиночной формой бледно-коричневой ястребиной моли и имеет ботаническое название Theretra latreillii. "Насекомые чаще всего встречаются на виноградных лозах и достаточно распространены, особенно в это время года", – сказал он.

Будто из какого-нибудь мультика. Австралийка обнаружила во дворе странное существо с розово-черными глазами: фото шокировало всех

Тело насекомого имеет выразительный коричневый или зеленый цвет, позволяющий существу маскироваться от хищников. Глаза удивительной формы также используются, чтобы защитить себя.

Будто из какого-нибудь мультика. Австралийка обнаружила во дворе странное существо с розово-черными глазами: фото шокировало всех

"В случае угрозы они надувают переднюю часть своего тела, поднимают ее в воздух, немного подкручивают голову и могут выглядеть достаточно убедительно, как змея, если смотреть спереди", – объяснил эксперт. Гусеницы часто встречаются в пригородных садах, они не кусаются и не жалят, но могут выделять зеленую жидкость, если их побеспокоить.

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