Как перестать храпеть. Найден простой и эффективный метод, для которого нужна только подушка

Ночной кошмар большинства людей, "шумная привычка", которая может прерывать сон – храп. Исследователь из Британской ассоциации храпа и апноэ во сне Ник Шеклок рассказал о простом и эффективном методе, как перестать храпеть. По его словам, потребуется менять позу сна, а для этого нужно использовать подушку.

Эксперт уверяет, что сон — очень важная часть жизни, поэтому нужно делать все возможное, чтобы выспаться, и посоветовал один из наиболее рекомендуемых способов прекращения громкого храпа – приучить себя оставаться в одном положении после того, как человек заснул. Об этом пишет издание Express.

"Сон на спине — общеизвестный запрет на сон. Это потому, что, когда вы лежите на спине, сила тяжести прижимает язык ко рту, что создает блокировку дыхательных путей и вызывает храп. Приучить себя менять положение для сна может быть сложно, но вы можете начать делать шаги к тому, чтобы спать комфортно на боку", – сказал он.

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Исследователь отметил, что один из наиболее эффективных способов – лечь на бок, подложить подушку за спиной, чтобы человек не мог перевернуться, а также добавить еще одну подушку между ног, чтобы обеспечить поддержку и комфорт в новом положении для сна.

Еще один способ, который посоветовал Шеклок, подложить дополнительную подушку под голову, чтобы освободить нагрузку на дыхательные пути и облегчить дыхание во время сна.

Отмечается, что решить проблему с храпом можно не только благодаря подушкам, а и подготовкой ко сну. Шеклок порекомендовал пить больше воды в течение дня и принимать горячий душ перед сном.

"Поддержание водного баланса может положительно повлиять на ваш цикл сна, особенно у тех, кто постоянно храпит. Обезвоживание может привести к загустению слизи во рту, горле и носу. Питье большого количества воды облегчит эту заложенность и обеспечит более чистые дыхательные пути в ночное время", – подчеркнул исследователь.

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