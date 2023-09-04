Хит 'Уночі' YAKTAK разрывает тренды YouTube: почему украинки плачут и называют песню шедевром

Песня "Уночі" популярного украинского исполнителя YAKTAK (Ярослав Карпук – настоящее имя) стала главным хитом в украинском YouTube. Композиция держится на первом месте во вкладке "Популярное", а через две недели с момента публикации клип к ней просмотрели около двух миллионов раз.

Видео дня

Певец посвятил композицию особенному человеку – своей возлюбленной. Именно с ней он появился в клипе к треку, что сделал впервые. Видеоработа, которая разорвала тренды, была обнародована на YouTube-канале музыканта (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Эта песня очень особенная для меня и в каждую строку заложен особый смысл. Я надеюсь, этот романтический вайб вдохновит каждого парня, который умеет играть на гитаре хотя бы 2 аккорда, сыграть этот трек своей второй половинке. Ведь музыка – это лучший способ проявить свои чувства, когда слов становится недостаточно", – прокомментировал YAKTAK в публикации.

Молодой человек проникновенно спел о том, что со своей любимой чувствует себя "в трех метрах над уровнем неба" и готов "сбежать еще выше". Слова влюбленного музыканта-романтика растрогали слушателей до слез, о чем они писали в комментариях.

"Уночі / Я тобі так просто під гітару / Заспіваю всі свої пісні / Розкажи чому лише про тебе / Написані вони / Я тобі так просто під гітару / Заспіваю аж до темноти / Як зізнатися в всьому не знаю / І мені більш нічого не треба / Дістати б поглядом її очей / З нею в трьох метрах я над рівнем неба / І ще вище давай втечем / Вона хотіла будувати плани на майбутнє / Вона за стільки часу так і не змінилася / Вона уміла не показувати при присутніх / Але не плакати так і не навчилася / Вона хотіла надто високо завжди літати / Та низька стеля їй цього не давала / Я хочу щоб цей приспів ти запам'ятала", – поет YAKTAK.

Клип собрал почти два миллиона просмотров (на момент написания новости), больше 30 тысяч лайков и две тысячи восторженных комментариев. Особенно активно комментируют представительницы прекрасного пола, которые мечтают о том, чтобы когда-то такие теплые строки посвятили и им.

Так, интернет-пользователи пишут: "С первого дыхания мне понравилась эта песня. Пусть каждая девушка, женщина Украины заслуживает, чтобы о ней писали такие песни", "Просто невероятно чувственная песня, не могу перестать слушать, +1 в плейлист самых любимых песен", "Какой вы особенный. Спасибо большое вам за такое чувственное творчество, которое до мурашек", "Это лучшее, что может сделать парень для своей любимой! Я плачу!", "Это нереально крутой трек, от которого мурашки по коже, от милоты просто хочется плакать. Пример искренней и настоящей любви. Лучший певец, которого я знаю! Очень сильно люблю".

Как писал OBOZREVATEL, известная украинская певица Тина Кароль ошеломила новостью – ее новая композиция One Nation Under Love, представленная на украинском и английском языках, была подана на номинации самой престижной музыкальной премии "Грэмми". Песня была написана с оскароносной американской композитором Дайан Уоррен, которая является автором хитов Уитни Хьюстон, Тины Тернер, Селин Дион, Леди Гаги, Шер и других культовых артистов.

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