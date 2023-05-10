Гопники, радиация и мечты об Украине: 'Гриффины' показали реалии жизни в РФ и вызвали истерику у россиян

В новом эпизоде американского мультсериала "Гриффины" "Из России с любовью" сценаристы решили продемонстрировать, как, по их версии, выглядит город Челябинск. Они дали населенному пункту название "Уральский Чикаго" и показали его "во всей красе".

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Так, по задумке, персонажи "Гриффинов" отправляются в населенный пункт Российской Федерации, где видят весьма неутешительную картину. В эпизоде показывают разрушенные дома, пьющих и бездомных жителей, которые греются от костров, поддаются радиации и болеют коровьей чумой. Кроме того, там упоминается Украина, которую путинская власть хочет захватить и сделать частью страны-агрессора. "Я объявляю Украину частью России", – озвучили бредовые фантазии кремлевского фюрера в мультфильме (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

После выхода сериала на экраны, жители страны-террориста буквально впали в истерику, утверждая, что эпизод содержит "намеренно оскорбительный художественный образ" российского города, который не имеет никакого отношения к реальности. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова настояла на запрете "Гриффинов" в РФ.

"Такие мультфильмы – это осознанная работа против России. Информационная война через художественные произведения. В книгах, учебниках, фильмах и даже мультфильмах специально создают образ РФ, как страны, где все недовольны жизнью, пьют, употребляют наркотики, берут взятки. Надеюсь, руководство телеканалов это понимает и ограничит показ некоторых сюжетов", – сказала Лантратова.

Кроме того, как пишут пропагандистские СМИ, в парламенте России стали оправдываться и утверждать, что Челябинск – это процветающий город, в котором развивается не только промышленная, но и культурная сфера.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в сериале "Счастливые вместе", который долгие годы крутили на украинском ТВ, еще в 2006-м Россия "присвоила" себе украинские территории. Одиозное семейство Букиных из Екатеринбурга отправились отдыхать на Азовское море, гордо называя Запорожскую и Херсонскую области Российской Федерацией.

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