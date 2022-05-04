Фигура галицкого князя-святителя, который в ХIV в. сражался с ордой, уцелела после удара русской ракеты. Фото

Журналист и народный депутат Украины Владимир Арьев поделился с подписчиками хорошим знаком, предсказывающим украинцам победу над российскими фашистами. Политик опубликовал фото уцелевшей после ракетного обстрела фигуры галицкого князя-святителя Юрия II Болеслава, который в ХIV в. сражался с Ордой.

Она стояла в доме, попавшем под вражеский огонь, однако не просто выстояла, но и осталась почти невредимой. Об этом автор публикации рассказал в своем Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Небольшую статую обнаружили на границе Киевской и Житомирской областей возле развалин здания, от которого остались только руины.

"Мы долго совещались, чья фигура уцелела после авиаудара рашистов по селу Зарудье на границе Киевской и Житомирской областей. Сошлись на том, что это Юрий II Болеслав, один из галицких князей-святителей, который владычествовал на Галичине и Волыни", – говорится в сообщении.

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Нардеп напомнил, что князь вел успешную военную кампанию против Орды во времена своего правления, поэтому неожиданная находка может быть хорошим знаком для Украины, сегодня воюющей с "ордой" русских извергов.

"В начале 14 века вел успешные войны против Орды. Дома нет, святитель стоит. Еще раз: князь-святитель, который бил орду чингизидов, выстоял в войне с современной ордой. Украина выстоит!" – подчеркнул автор.

Напомним, что Юрий II Болеслав был внуком Юрия І Львовича из династии Пястов. Его избрали княжить по общему согласию Польши, Литвы, Венгрии и местного боярства. Но вместо "марионетки" этот союз получил правителя, проводившего жесткую политику, за что он и был отравлен в 1340 году.

В комментариях владельцам статуи предложили отдать ее в музей, чтобы и последующие поколения знали историю своей непобедимой страны.

За несколько часов пост собрал более 200 распространений и 1,5 тысячи положительных реакций.

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