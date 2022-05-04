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Фигура галицкого князя-святителя, который в ХIV в. сражался с ордой, уцелела после удара русской ракеты. Фото

Катерина Малай
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Фигура галицкого князя-святителя, который в ХIV в. сражался с ордой, уцелела после удара русской ракеты. Фото

Журналист и народный депутат Украины Владимир Арьев поделился с подписчиками хорошим знаком, предсказывающим украинцам победу над российскими фашистами. Политик опубликовал фото уцелевшей после ракетного обстрела фигуры галицкого князя-святителя Юрия II Болеслава, который в ХIV в. сражался с Ордой.

Она стояла в доме, попавшем под вражеский огонь, однако не просто выстояла, но и осталась почти невредимой. Об этом автор публикации рассказал в своем Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Небольшую статую обнаружили на границе Киевской и Житомирской областей возле развалин здания, от которого остались только руины.

"Мы долго совещались, чья фигура уцелела после авиаудара рашистов по селу Зарудье на границе Киевской и Житомирской областей. Сошлись на том, что это Юрий II Болеслав, один из галицких князей-святителей, который владычествовал на Галичине и Волыни", – говорится в сообщении.

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Фигура галицкого князя-святителя Юрия II Болеслава уцелела после обстрелов

Нардеп напомнил, что князь вел успешную военную кампанию против Орды во времена своего правления, поэтому неожиданная находка может быть хорошим знаком для Украины, сегодня воюющей с "ордой" русских извергов.

"В начале 14 века вел успешные войны против Орды. Дома нет, святитель стоит. Еще раз: князь-святитель, который бил орду чингизидов, выстоял в войне с современной ордой. Украина выстоит!" – подчеркнул автор.

Напомним, что Юрий II Болеслав был внуком Юрия І Львовича из династии Пястов. Его избрали княжить по общему согласию Польши, Литвы, Венгрии и местного боярства. Но вместо "марионетки" этот союз получил правителя, проводившего жесткую политику, за что он и был отравлен в 1340 году.

В комментариях владельцам статуи предложили отдать ее в музей, чтобы и последующие поколения знали историю своей непобедимой страны.

Владельцам предложили отдать находку музею

За несколько часов пост собрал более 200 распространений и 1,5 тысячи положительных реакций.

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