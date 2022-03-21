В Чернигове, который не прекращают обстреливать оокупанты, замироточили иконы

В Чернигове, который не прекращают обстреливать российские оккупанты, замироточили иконы. Чудо произошло в храме великомученицы Екатерины.

Об этом рассказал журналист Василий Чепурный на своей странице в Facebook. В церкви отмечают, что это следует расценивать как хороший знак.

"В Екатерининской церкви замироточили многие иконы, подтвердившие настоятель храма, секретарь епархиального управления о. Роман Киник. Правда, он удивляется, почему сейчас этому придают такое исключительное значение, ведь икона св. Меркурия Бригинского на его раке мироточит уже три месяца", – говорится в сообщении.

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Сейчас капли мира появились на Троицко – Ильинской иконе, на копии Дубенской иконы (даже на литографии, то есть на бумаге – такая иконка в алтаре) и на иконе Вифлеемской Божией Матери.

"Кстати, это единственная икона, на которой Матерь Божья улыбается. Поэтому эти знаки нужно расценивать, как добрые знаки, как свидетельство, что Бог с нами – говорит отец Роман, не покидающий ни своего храма, ни своей паствы", - добавил. Нарядный.

Кроме того, в епархиальном управлении есть домовая церковь св. Феодосия Черниговского, где иконы нарисованы на обычном ДСП – они также мироточат, как, скажем, икона св. Антония Печерского. По словам отца Романа, капли благоухающего мира выступили на глазах и губах святого.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, российские захватчики обстреляли опорную больницу Чернигова, полностью выведя из строя и без того обесточенное медучреждение.

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