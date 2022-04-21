Елизавета II получила свою копию куклы Барби. Фото

По случаю 96-летия королевы Великобритании Елизаветы II, празднующей день рождения 21 апреля, производитель игрушек Mattel выпустил куклу Барби, посвященную монарху. Выход игрушки также связан с 70-летием правления королевы – платиновым юбилеем.

"Барби приветствует монарха, который дольше всего правил в британской истории, Ее Величество королеву Елизавету II, чье чрезвычайное правление привело к ее безмерной преданности долгу", – написали на сайте Mattel.

Кукла одета в платье цвета слоновой кости и голубую ленту, украшенную орденами. На голове игрушки красуется диадема, подобная той, которую Елизавета II надела в день своей свадьбы.

Известно, что Елизавета сошла на престол после смерти отца, короля Георга VI, 6 февраля 1952 года.

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Напомним, несколько раньше королевский дворец показал редкое фото Елизаветы ІІ по случаю ее 96-летия. На милом снимке Ее Величество позирует в темно-зеленом пальто с двумя белыми пони.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в сети опубликовали архивное видео 1952 с пасхальной службы Royal Maundy – первой публичной церемонии королевы Великобритании Елизаветы II после восшествия на трон. Во время службы 25-летняя монархиня раздавала монеты по количеству прожитых лет. Подробнее – в нашем материале.