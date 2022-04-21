Королевский дворец показал редкое фото Елизаветы II по случаю ее 96-летия

21 апреля королева Великобритании Елизавета II отмечает свой 96-й день рождения. По этому случаю дворец опубликовал редкое фото правительницы. На милом снимке Ее Величество позирует в темно-зеленом пальто с двумя белоснежными пони.

Благородных животных зовут Байбек Найтингейл и Байбек Кэти. Об этом сообщается на официальной странице королевской семьи в Instagram.

Под публикацией отмечается, что снимок королевы был сделан за месяц до праздника на территории Виндзорского замка. Фотограф – Генри Даллала.

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Фото будет выставлено на Королевской Виндзорской выставке лошадей. Впервые монарх побывала на этом событии еще в 1943 году, и с тех пор ни разу его не пропускала.

Отметим, что в этом году Елизавета II также отметила платиновый юбилей пребывания на престоле. В июне по этому поводу состоится ряд мероприятий, среди которых и конное шоу "Галоп сквозь историю". На нем будут присутствовать и пони с представленного выше фото, а все члены королевской семьи должны появиться на праздновании верхом.

Что касается 96-летия, то никаких торжеств по случаю дня рождения королевы не запланировано. Елизавета ІІ проведет этот день наедине в коттедже Wood Farm в Сандрингеме. Это место отличается особой скромностью от других имений семьи. Именно здесь очень любил проводить время покойный супруг правительницы принц Филипп.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в сети опубликовали архивное видео 1952 года с пасхальной службы Royal Maundy – первой публичной церемонии королевы Великобритании Елизаветы II после восхождения на трон. Во время службы 25-летняя монарх раздавала монеты в соответствии с количеством прожитых лет. Подробнее – в нашем материале.