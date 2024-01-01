Детки из Казахстана на украинском языке поздравили украинцев с Новым годом и растрогали сеть: отреагировали даже в ВСУ

Сеть растрогало новогоднее поздравление маленьких казахов в народном наряде. Пользователи обратили внимание, что, несмотря на их корни, детки очень хорошо говорят по-украински.

Видео дня

Под видео, опубликованным в соцсети TikTok, за 2 дня собралось более 2000 комментариев с искренними пожеланиями от украинцев. Среди них были и воины Вооруженных сил Украины. Свое поздравление казахи посвятили в основном украинским детям. Они пожелали мирного неба и настоящего детства.

"Пусть каждый защитник вернется домой, пусть каждый ребенок дождется папу и маму, пусть новый год будет годом для победы", – свои поздравления получила и взрослая часть украинцев. Закончили свою речь дети тезисом, который с 24 февраля можно довольно часто услышать – "Все будет Украина".

На приветствие отреагировали воины ВСУ. "Привет вам от ВСУ и взаимные поздравления, после победы встретимся за одним столом и отпразднуем по полной" и "Благодарю вас за поддержку Украины. Мы вместе ВСУ" – говорилось в комментариях.

Другие пользователи поблагодарили детей-казахов: "Спасибо за ваши искренние пожелания, маленькие солнышка! Пусть все так будет! Процветание вам от всего сердца", "Боже, какие зайчики, аж слезы на глазах с первой секунды этого видео, спасибо любимые за теплые пожелания", "Спасибо, родные!!!! Берегите себя, манюни, и цените родных и мирную жизнь! Чтобы никогда вам не пришлось познать горя", "Искренне спасибо вам за такие замечательные поздравления. Хочу поблагодарить ваших родителей, они искренние и добрые люди. Низкий поклон".

Видео также перерепостили в соцсеть Х, где оно стало популярным. Пользователь, которая его опубликовала, поблагодарила детей: "Это самое милое, что я видела за последние дни. Благодарю Вас. От всего сердца. Спасибо Казахстан за столь невероятную поддержку. Я восхищаюсь вашей красотой. Как внешней, так и душевной, вы прекрасны!"

Ранее OBOZ.UA писал, что мировые звезды поздравили украинцев с грядущими праздниками. Они вместе спели легендарную рождественскую песню "Щедрик".

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