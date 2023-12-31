Мировые звезды поздравили украинцев с новогодними праздниками 'Щедриком': трогательное видео

Мировые звезды Марк Хэмилл, Тимоти Снайдер, Кэтрин Винник и другие, ставшие амбасадорами платформы UNITED24, поздравили Украину с праздниками исполнением песни "Щедрик", написанной украинским композитором Николаем Леонтовичем. Таким образом они выразили солидарность с украинцами, которые уже второй год подряд встречают праздники в условиях полномасштабной войны.

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Об этом 30 декабря сообщили в UNITED24. "Теперь известная на весь мир украинская песня существует и в версии от наших послов. В знак солидарности со всеми, кто уже второй год встречает праздники в условиях полномасштабной войны. Чувствовать эту поддержку сегодня важно, как никогда. Стоим!" – говорится в сообщении.

К исполнению "Щедрика" присоединились:

– Кэтрин Винник, канадская актриса украинского происхождения, режиссер и продюсер, которая занимается направлением "Восстановление Украины",

– Марк Хэмилл, американский актер (Люк Скайуокер из "Звездных войн"), он отвечает за оборонное направление,

– Миша Коллинз, американский актер (Ангел Кастиель из "Сверхъестественного", звезда лент "Скорая помощь", "Короли аферы", "Все женщины – ведьмы"), собирающий средства на гуманитарное разминирование,

– Лиев Шрайбер, американский актер, сценарист, кинопродюсер и режиссер, который занимается направлением медицинской помощи,

– Тимоти Снайдер, американский историк и писатель, сосредоточивший усилия на работе по направлению "Оборона и разминирование",

– Элина Свитолина, украинская теннисистка, более десяти раз побеждавшая в матчах против соперниц из первой десятки мирового рейтинга WTA,

– Хосе Андрес, шеф-повар, основатель благотворительной организации World Central Kitchen,

– Марк Стронг, звезда "Игры в имитации", "Шазама!", "Шерлока Холмса", который отвечает за направление "Образование и наука".

В UNITED24 напомнили, что "Щедрик", написанный более 120 лет назад, является одной из популярнейших рождественских песен. Его английская версия Carol of the Bells, которую композитор украинского происхождения Петр Вильговский создал в 1930-х, стала международным гимном Рождества.

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