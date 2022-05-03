'Что вы сделаете после победы?' Украинцев восхитил трогательный флешмоб: люди мечтают выплакаться и объездить всю Украину

Война России в Украине в корне изменила жизнь местных жителей. Все планы, которыми жили украинцы, обрушились в один миг еще 24 февраля. Теперь люди мечтают о мире на своей родной земле и видят будущее совсем не таким, как раньше.

Об этом свидетельствует флешмоб, который всколыхнул Twitter. Пользователь Ганз задал вопрос юзерам о том, что они будут делать, когда наступит победа, и получил множество впечатляющих отзывов.

"У вас есть список того, что вы сделаете после победы и месяца празднования этой победы? Какие первые три пункта?" – написал он.

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В комментариях люди начали писать свои пожелания. Среди самых популярных планов у украинцев после войны – путешествия. Причем по родной земле. Многие мечтают поехать в Крым, Луганск и Мариуполь, многие – в свои дома, даже разрушенные.

"Поехать к себе домой в Шахтерск, там же посетить кладбище. Увидеть свой Донецк, посетить родные места. Повеситься. Не знаю. Это для меня конец. Горизонт. Все мечты там прекращаются и берут начало. Я не в состоянии смотреть в глаза чужим людям, выросшим из лучших друзей", – ответил пользователь Кожура діда.

Также люди хотят выплакаться, иногда напиться. Большинство ждет момента встречи с родными, даже покойными, которых нужно достойно похоронить.

"Не знаю, будет ли это во время войны или после, но мне очень нужно вернуться в пепелище своего дома. Посмотреть на деревья, которые не сгорели. И перезахоронить отца. Я многих хочу обнять, но землю больше всего", – написал пользователь под ником Марниця.

Некоторые мечтают об отдыхе на море, на который обязательно отправятся со всей семьей.

"1. Хочу в Луганске есть мороженое из Мака в парке кованых фигур. 2. Смотреть как Заря играет дома, а затем на Донбасс Арену. 3. Никогда не была в Крыму", – мечтает юзер

Asya Prokaieva.

Кроме этого, украинцы планируют сделать много фото, завести животных и ничего не откладывать на потом.

Также некоторые хотят приложить усилия, чтобы все антиукраинцы ответили по заслугам.

"После победы буду отлавливать всех антиукраинских подонков, коллаборантов, их друзей и сторонников и следить, чтобы все они попали в тюрьму", – отметил пользователь под ником Фейк официальный.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы запустили флешмоб Act Now или Kids of catacombs ("Действуй сейчас" или "Дети катакомб"). Они просят спасти мирных жителей Мариуполя от нашествия российских оккупантов.