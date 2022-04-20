Украинцы запустили флешмоб с призывом спасти Мариуполь: осталось очень мало времени, счет идет на дни. Видео

Украинцы в соцсетях запустили флешмоб "Act Now" или "Kids of catacombs" ("Действуй сейчас" или "Дети катакомб"). Его цель – спасти мирных жителей Мариуполя, которые уже почти два месяца скрываются от обстрелов в бомбоубежищах.

Флешмоб в Instagram начала Мирослава Салий. Она опубликовала видео, где ее маленький сын обращается к Папе Римскому Франциску с просьбой действовать сейчас и спасти детей Мариуполя (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Под этим сообщением женщина отметила официальный аккаунт папы, чтобы привлечь его внимание. В Facebook она рассказала, как присоединиться к флешмобу, и объяснила, почему это важно.

Видео дня

"Тысячи детей и женщин сейчас находятся в подземельях Азовстали – крупнейшего металлургического предприятия Мариуполя, полностью окруженного российскими войсками. Уже почти 2 месяца они живут под землей. Еды и воды осталось всего на несколько дней", – написала автор флешмоба.

В городе, уже почти стертом с лица земли, до сих пор остаются десятки тысяч мирных жителей. Они прячутся в укрытиях, контролируемых украинской армией, потому что другого выхода нет – российские войска не выпускают их из города, держа в заложниках.

Люди, которые прячутся в бункерах "Азовстали", сейчас в самой сложной ситуации. Именно на этот завод оккупанты сейчас бросили все свои силы. Стены бомбоубежища выдерживают все удары, однако людям там очень тяжело, им срочно нужна эвакуация.

"Это преимущественно женщины и дети, есть и новорожденные. Среди них много раненых – с оторванными конечностями и ранами, с которыми человек не может прожить больше 2-3 дней. Они пьют техническую воду и не видели солнца почти 2 месяца. Россияне заявили, что уничтожат всех, кто сейчас находится на территории Азовстали. Цивилизованный мир может еще спасти детей, женщин и раненых от смерти. Осталось очень мало времени. Счет идет на дни", – отмечает Мирослава Салий.

Как принять участие во флешмобе

Напишите посты во всех возможных соцсетях, используя текст и фото с сайта, с хештегами: #PopeActNow, #KidsOfCatacombs, #Mariupol.

Загрузите в Stories фото ребенка, который сидит, прижимая лицо к коленям, и держит плакат с хештегами: #PopeActNow, #KidsOfCatacombs, #Mariupol.

Информацию об "Азовстали" и Мариуполе на английском языке можно найти на сайте.

"Мы можем обращаться к мировым лидерам, которые могут помочь эвакуировать людей из Азовстали. Поэтому мы запускаем флешмоб Act Now или Kids of catacombs, поскольку дети сидят в бункере без солнечного света уже очень долго", – добавила автор.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Мариуполя заявляют, что российские оккупанты практически уничтожили завод "Азовсталь". На него рашисты уже несколько дней подряд сбрасывают сверхмощные бомбы.